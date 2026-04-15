ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:40
15.04.2026 09:56

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή διαφυγής των δύο ανήλικων δραστών

Η στιγμή κατά την οποία οι δύο ανήλικοι, που φέρονται ως δράστες της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, εγκαταλείπουν το σημείο του εγκλήματος, καταγράφει καρέ καρέ σε βίντεο ντοκουμέντο.

Το υλικό, που προβλήθηκε από το Mega, δείχνει τους δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 16 ετών, να απομακρύνονται από την περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρός ο καλλιτέχνης, στη συνοικία Καμινάδες της Καρδίτσας, το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.

Το βίντεο συνέβαλε σημαντικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, καθώς οι κινήσεις τους και τα στοιχεία που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας βοήθησαν στην ταυτοποίησή τους.

Στις εικόνες φαίνεται πρώτος να κινείται ο 16χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ως συνεργός, ενώ ακολουθεί ο 17χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη, κρατώντας μαχαίρι το οποίο στη συνέχεια πετά προκειμένου να απαλλαγεί από αυτό.

Οι δύο νεαροί έχουν προφυλακιστεί, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, ο 16χρονος έχει καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση.

