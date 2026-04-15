ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:42
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε 19χρονο – Τον εκβίαζαν κι αποπειράθηκαν να του κλέψουν το κινητό

Συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 28 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη καθώς εκβίαζαν 19χρονο κι όταν αυτός δεν ενέδωσε, αποπειράθηκαν να τον κλέψουν.

Eιδικότερα και σύμφωνα με την ανακοόινωση της ΕΛΑΣ αστυνομικοί εντόπισαν στo κέντρο της πόλης και συνέλαβαν δύο νέους 28 και 19 ετών διότι, με το πρόσχημα οφειλής, εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους απαιτώντας χρηματικά ποσά και όταν αυτός δεν ενέδωσε, αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τη ζακέτα του παθόντα κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από αυτούς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Κοινωνικός Τουρισμός: Έναρξη από την 1η Μαΐου – Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για 300.000 δικαιούχους

Hellenic Train: Αναστολή για τρεις μέρες στα απογευματινά δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο – Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Εκάλη – Τι τα έλκει σε κατοικημένες περιοχές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε SUV με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα – Κάτω από 20.000 ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι του νησιού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: «Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα»

ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έδωσε 100 ευρώ σε λαχειοφόρο αγορά – Κέρδισε έργο του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου (Photos)

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πτυχίοgate: Ο... ωραίος Λαζαρίδης προκαλεί με την αλαζονεία και τον αμφιλεγόμενο διορισμό - Οργή βουλευτών της ΝΔ για την κάλυψη από Μαξίμου

