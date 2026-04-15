Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε 19χρονο – Τον εκβίαζαν κι αποπειράθηκαν να του κλέψουν το κινητό

Συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 28 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη καθώς εκβίαζαν 19χρονο κι όταν αυτός δεν ενέδωσε, αποπειράθηκαν να τον κλέψουν.
Eιδικότερα και σύμφωνα με την ανακοόινωση της ΕΛΑΣ αστυνομικοί εντόπισαν στo κέντρο της πόλης και συνέλαβαν δύο νέους 28 και 19 ετών διότι, με το πρόσχημα οφειλής, εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους απαιτώντας χρηματικά ποσά και όταν αυτός δεν ενέδωσε, αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο.
Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τη ζακέτα του παθόντα κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από αυτούς.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
