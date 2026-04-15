Τροχαίο στον Ασπρόπυργο – Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

