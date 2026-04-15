ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:40
15.04.2026 07:50

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων για να διαφύγει

PERIPOLIKO+NYXTA

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν λίγο μετά την Ανάσταση σε κεντρικό δρόμο της Πολίχνης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν διαρρήκτη να επιχειρεί να εισβάλει σε κατάστημα, αδιαφορώντας για την παρουσία κόσμου στους δρόμους, ωστόσο δεν τα κατάφερε και έπεσε από ύψος 2,5 μ.

Η απόπειρα ληστείας καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας ενώ ο δράστης αναζητείται.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης, την ώρα που οι πιστοί επέστρεφαν από τις εκκλησίες, με τον διαρρήκτη να κινείται με ιδιαίτερο θράσος.

Αρχικά, φέρεται να επιθεώρησε τον χώρο, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά για να βεβαιωθεί ότι δεν γίνεται αντιληπτός από περαστικούς.

Στη συνέχεια, καθώς δεν κατάφερε να παραβιάσει το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, χρησιμοποίησε καρέκλα για να σπάσει τζάμι πάνω από την είσοδο, επιχειρώντας να εισέλθει στο κατάστημα.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, η οποία βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να φωνάζει, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης δεν δίστασε να πηδήξει από ύψος περίπου 2,5 μέτρων και στη συνέχεια να εξαφανιστεί.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα για να «σταυρώσει» τον χώρο με το Άγιο Φως, παρακολούθησε το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας στο κινητό του, μένοντας έκπληκτος από όσα συνέβαιναν.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

ekali-agriogourouna
Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Εκάλη – Τι τα έλκει σε κατοικημένες περιοχές

Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
mytilini new
pierrakakis_pcg
picasso_2
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
moufteia-komotinis-123
natura
lazaridis-vouli
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ekali-agriogourouna
Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
mytilini new
