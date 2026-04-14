Βανδαλισμοί και κλοπές σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα – Για «μήνυμα μίσους» κάνει λόγο ο δήμαρχος (Photos)

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 14/4, στη Γλυφάδα, όταν έγινε γνωστό περιστατικό διάρρηξης και εκτεταμένων φθορών σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Η ενημέρωση προς τις Αρχές έγινε περίπου στις 13:30, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εισβολή αγνώστων στο κτίριο όπου στεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο, επί της οδού Πέλλης.

Οι δράστες φαίνεται πως έδρασαν σε χρόνο που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καταφέρνοντας να παραβιάσουν την πόρτα του γραφείου του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν σημαντικό χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια, κινήθηκαν και προς το γραφείο των καθηγητών, παραβιάζοντας την είσοδο και αποσπώντας συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στις κλοπές, καθώς στο πέρασμά τους προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε άλλους χώρους του σχολείου, σπάζοντας πόρτες αιθουσών, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες στο εσωτερικό του κτιρίου και γράφοντας συνθήματα με μπογιές στους τοίχους.

Έντονη αντίδραση από τον δήμαρχο Γλυφάδας: «Ο λογαριασμός θα πάει στους ενόχους»

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, ο οποίος μέσω ανάρτησής του καταδίκασε τα όσα συνέβησαν.

«Η πρώτη ανάρτηση μετά την Ανάσταση και το Πάσχα θα θέλαμε να περικλείει ένα μήνυμα αγάπης.

Δυστυχώς περιέχει ένα μήνυμα μίσους.

Μίσος απέναντι στο σχολείο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη δημόσια περιουσία.

Από “γνωστούς-αγνώστους”.

Έχουμε όμως κι εμείς ένα μήνυμα προς αυτούς:

Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου.

Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.

Οι εικόνες που βλέπετε είναι από τους εισβολείς στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, οι οποίοι έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες παντού σε όλο το κτίριο…

Έκλεψαν δε και σημαντικό ποσό που φύλαγε η διεύθυνση για την εκδρομή των παιδιών.

Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία.

Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις.

Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και – εφόσον είναι ανήλικοι – στους γονείς ή κηδεμόνες τους», έγραψε στο Facebook ο δήμαρχος Γλυφάδας.

