Τραγωδία στους Παξούς: «Θέλω να δω τον αδελφό μου και να του πω ό,τι δεν του έχω πει», συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου

Στο πένθος βυθίστηκαν οι Παξοί ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, καθώς ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 15χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το αμάξι, που οδηγούσε 27χρονη. Ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και δεν φορούσε κράνος. Ο 17χρονος συνοδηγός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στα Ιωάννινα με κακώσεις σε όλο του το σώμα.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδελφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», είπε η αδερφή του 15χρονου στο ΜEGA.

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στην στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», επεσήμανε ο θείος του.

Κάτοικος του νησιού περιέγραψε τον 15χρονο ως ένα φιλικό, εργατικό παιδί. «Ήταν ένα συμπαθέστατο παιδί. Πολύ γλυκό και φιλικό με όλα τα παιδιά. Το καλοκαίρι προσπαθούσε να βοηθήσει, να δουλέψει. Βιοπαλαίστρια είναι η μητέρα του».

Η 27χρονη οδηγός συνελήφθη για ανθρωποκτονίας από αμέλεια αλλά αφέθηκε ελεύθερη έπειτα με προφορική εντολή.

Διαβάστε επίσης

