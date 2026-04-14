ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 21:58
14.04.2026 20:08

Τραγωδία στους Παξούς: «Θέλω να δω τον αδελφό μου και να του πω ό,τι δεν του έχω πει», συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου

14.04.2026 20:08
φωτογραφία αρχείου

Στο πένθος βυθίστηκαν οι Παξοί ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, καθώς ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 15χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το αμάξι, που οδηγούσε 27χρονη. Ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και δεν φορούσε κράνος. Ο 17χρονος συνοδηγός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στα Ιωάννινα με κακώσεις σε όλο του το σώμα.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδελφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», είπε η αδερφή του 15χρονου στο ΜEGA.

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στην στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», επεσήμανε ο θείος του.

Κάτοικος του νησιού περιέγραψε τον 15χρονο ως ένα φιλικό, εργατικό παιδί. «Ήταν ένα συμπαθέστατο παιδί. Πολύ γλυκό και φιλικό με όλα τα παιδιά. Το καλοκαίρι προσπαθούσε να βοηθήσει, να δουλέψει. Βιοπαλαίστρια είναι η μητέρα του». 

Η 27χρονη οδηγός συνελήφθη για ανθρωποκτονίας από αμέλεια αλλά αφέθηκε ελεύθερη έπειτα με προφορική εντολή.

Διαβάστε επίσης

Κεφαλονιά: Συνελήφθη και ο τρίτος εμπλεκόμενος στον θάνατο της 19 χρονης – «Το παιδί μου είναι αθώο» λέει η μητέρα του 26χρονου

Μυτιλήνη: Κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ από ομάδες κτηνοτρόφων – Το πλοίο αναχώρησε με τους μισούς επιβάτες 

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura – Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στο εδώλιο για βιασμό o Χάρβεϊ Γουάινστιν

ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιο νοσοκομείο προκάλεσε επιδημία HIV στο Πακιστάν – Χρησιμοποιούσαν τις ίδιες σύριγγες

ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση στο Ιράν αποτελεί την επιτομή ενός κόσμου που αντιστέκεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις του Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» μεταξύ Τραμπ και Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: Το χρονικό της σύγκρουσης και η κορύφωσή της ελέω… Ιράν

ΕΛΛΑΔΑ

Βανδαλισμοί και κλοπές σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα – Για «μήνυμα μίσους» κάνει λόγο ο δήμαρχος (Photos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς ο Μακάριος Λαζαρίδης πήγε να «μπλέξει» χωρίς λόγο και τον Άκη Παυλόπουλο στην υπόθεση με το πτυχίο του

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 21:57
ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στο εδώλιο για βιασμό o Χάρβεϊ Γουάινστιν

ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιο νοσοκομείο προκάλεσε επιδημία HIV στο Πακιστάν – Χρησιμοποιούσαν τις ίδιες σύριγγες

ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση στο Ιράν αποτελεί την επιτομή ενός κόσμου που αντιστέκεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις του Τραμπ

1 / 3