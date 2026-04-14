Κεφαλονιά: Συνελήφθη και ο τρίτος εμπλεκόμενος στον θάνατο της 19 χρονης – «Το παιδί μου είναι αθώο» λέει η μητέρα του 26χρονου

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Τα δύο άτομα που συνελήφθησαν κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο» και φέρονται να ήταν μαζί της λίγο πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα, πρωταθλητή άρσης βαρών στους νέους, που μάλιστα είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, ενώ παρουσιάστηκε στην αστυνομία ακόμη ένα άτομο, ένας 23χρονος, κάτοικος Αργοστολίου που βρισκόταν στην ίδια παρέα και αναζητούνταν.

Σε βάρος του τρίτου νεαρού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και λίγες ώρα αργότερα, το απόγευμα της Τρίτης παραδόθηκε και ο 23χρονος.

Τι είπε η μητέρα του 26χρονου συλληφθέντα



Την ίδια ώρα, η μητέρα του 26χρονου μιλώντας στο newsit υποστήριξε την αθωότητα του παιδιού της, τονίζοντας ότι ο γιος της δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση και ότι περιμένουν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

«Το παιδί μου δεν έχει κάνει κάτι, είναι αθώο. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει… περιμένουμε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να μας πούνε», τόνισε η γυναίκα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία του Αργοστολίου , απέναντι από κατάστημα εστίασης. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες,οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δύο νεαρών από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, όπου καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των δύο ανδρών.

Στο βίντεο φαίνεται πως περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα φτάνουν με όχημα επί της οδού Καλυψούς Βεργωτή, στο Αργοστόλι, και βγάζουν την 19χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, αφήνοντάς την στο σημείο πριν αποχωρήσουν.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς. Ο 23χρονος που παραδόθηκε αργότερα, πήγε στην αστυνομία συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.



Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη.

