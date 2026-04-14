Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις εξελίσσεται και σήμερα, Τρίτη 14/4, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην πρωτεύουσα.

Στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τον Ισθμό της Κορίνθου έως τους Αγίους Θεοδώρους, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται από την Κινέτα μέχρι και τη Νέα Πέραμο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από τον Σκαραμαγκά έως το Δαφνί, καθώς και στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Παρά την επιβαρυμένη εικόνα, η κατάσταση στους δρόμους δεν συγκρίνεται με την έντονη ταλαιπωρία της Δευτέρας, όταν οι ουρές των οχημάτων έφτασαν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα στην περιοχή της Κινέτας.

Προβλήματα και στην Αθηνών-Λαμίας

Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν από το πρωί -λόγω τροχαίου με δύο οχήματα αλλά και της μαζικής επιστροφής- εξακολουθούν να επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τη Νέα Ερυθραία έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται και στην Αττική Οδό, κυρίως στην έξοδο προς τον Κηφισό, όπου η ροή των οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 13/4, έως τις 6 το απόγευμα, στην Αττική εισήλθαν συνολικά 70.697 οχήματα. Από αυτά, 37.725 κινήθηκαν μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου και 32.972 μέσω της Αθηνών-Λαμίας.

Διαβάστε επίσης:

