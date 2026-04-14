ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:30
14.04.2026 14:05

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια

14.04.2026 14:05
zoi_nikos_konstantopoulos_new

«Νομική προστασία των μελών» της «απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους», αποφάσισε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που έχει ανοίξει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πατέρα της, Νίκο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης, οι δύο δικηγόροι «θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα».

Παράλληλα, τονίζουν ότι «θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια» και «θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο».

Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι τον ερχόμενο μήνα θα δοθεί «διεθνής διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών».

«Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

Νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου με τσιμεντόλιθο – Πήρε πίσω την ομολογία

google_news_icon

evros-metanastes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

super-market_plithorismos_0707_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

hormuz_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

zachariadis_1404_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”»

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:30
evros-metanastes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

super-market_plithorismos_0707_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

hormuz_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

