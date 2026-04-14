ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:10
14.04.2026 12:25

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου με τσιμεντόλιθο – Πήρε πίσω την ομολογία

14.04.2026 12:25
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου κοντά σε ρέμα, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος ενώπιον της 3η τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι τέλεσε το έγκλημα, αναιρώντας την προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε πως σκότωσε τον 64χρονο, πατέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Ο 42χρονος ανέφερε ότι είναι άστεγος κι ότι δεν γνώριζε το θύμα. Ισχυρίστηκε, δε, ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ, διά του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και υπό αυτές τις συνθήκες πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Τον σκότωσε με τσιμεντόλιθο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί του Μ. Σαββάτου.

Ο 42χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θύματος με τη χρήση τσιμεντόλιθου, ενώ, στη συνέχεια, μετέφερε με παλετοφόρο όχημα το πτώμα και το εγκατέλειψε κάτω από γεφυράκι, κοντά στο ρέμα, όπου εντοπίστηκε.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:09
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένουν στην αποπομπή Λαζαρίδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την συνέντευξη στο Open: «Αμετανόητος και αλαζόνας σε ζωντανή μετάδοση»

ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

