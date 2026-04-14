Αίγιο: Ομάδα 30 κουκουλοφόρων χτύπησε με ρόπαλα και σιδηρολοστούς δύο νεαρούς σε μπαρ – Απείλησε θαμώνες με όπλο ο ένας δράστης

Σοβαρό περιστατικό με άγριο ξυλοδαρμό δύο νεαρών σημειώθηκε χθες βράδυ στα Σελιανίτικα Αιγίου.

Συγκεκριμένα ένας 20χρονος και ένας 19χρονος δέχθηκαν άγρια επίθεση σε μπαρ, από ομάδα περίπου 30 ατόμων που φορούσαν full face και είχαν ρόπαλα και σιδηρολοστούς.

Σύμφωνα με το tempo24, η ομάδα των κουκουλοφόρων άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς με γροθιές, με κλωτσιές, με ρόπαλα και σιδηρολοστούς, ενώ ένας από τους δράστες είχε και πιστόλι και τους χτύπησε στο πρόσωπο.

Μάλιστα όταν θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύμαατα απειλήθηκαν από τους δράστες με το πιστόλι.

