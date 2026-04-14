Πάσχα με λιγότερα βαρελότα και… μολότοφ: Πώς έγινε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ – 146 συλλήψεις και 180.000 κατασχεμένα βεγγαλικά

Σαν κάτι να ήταν διαφορετικό φέτος το Πάσχα σε όλη τη χώρα: Λιγότερα βαρελότα, περισσότερη ησυχία και μικρότερος κίνδυνος για ατυχήματα αυτού του είδους, από ένα «έθιμο» που κανένας δεν κατάλαβε ποτέ!

Τι συνέβη και οι Έλληνες, δήθεν… μερακλήδες, ηρέμησαν ξαφνικά; Κάτι πολύ απλό, που δείχνει πως όταν η πολιτεία θέλει να επιβάλλει μία τάξη, – η οποία και λογική έχει και επιβεβλημένη θεωρείται από την πλειοψηφία – τότε μπορεί!

Οι έλεγχοι λοιπόν σε όλη τη χώρα, από ειδικές ομάδες αστυνομικών έσπασαν κάθε ρεκόρ, είχαν χειροπιαστά αποτελέσματα και επιπλέον έστειλαν μήνυμα σε κάθε επίδοξο… μπουρλοτιέρη, ότι το επικίνδυνο σπορ της «βαρελοτομαχίας» δεν είναι ανεκτό.

Η Αστυνομία με οργανωμένα επιχειρησιακά σχέδια προχώρησε σε κατασχέσεις που ξεπέρασαν τις 180.000 μονάδες πυροτεχνικών ειδών, καθώς και σε 146 συλλήψεις.

Μάλιστα ειδικά την Μεγάλη Τετάρτη το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., οργάνωσε πανελλαδική επιχείρηση «Spark-Down», κατά την οποία διενεργήθηκαν περισσότεροι από 3.660 έλεγχοι, συνελήφθησαν 23 άτομα, καταγράφηκαν 22 παραβάσεις και, το σημαντικότερο, κατασχέθηκαν περισσότερα από 98.000 πυροτεχνικά είδη.

Μιλάμε για αποθήκη πυρομαχικών… πολέμου, εάν τα βάλει κανείς όλα μαζί!

Με όλα αυτά η χρήση βεγγαλικών υπήρξε αισθητά μειωμένη. Και μάλιστα δεν υπήρξαν περιστατικά άγριας… σύρραξης, που είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως στον Νέο Κόσμο πέρσι, όταν μετά την Ανάσταση εκτοξεύονταν μολότοφ στην οδό Λαγουμιτζή, έξω από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως. Μάλιστα οι εκτιμήσεις λένε ότι αυτή η «μόδα» με τις μολότοφ σχεδιαζόταν από πολλούς να επεκταθεί φέτος σε πολλά χωριά και επαρχιακές πόλεις!

Ακόμα κι έτσι πάντως, σημειώθηκαν και φέτος τραυματισμοί: από τις 7 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου, 16 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 4 σοβαρά και 12 ελαφρύτερα.

Συλλήψεις τη νύχτα της Ανάστασης στην Αττική

Η αστυνομική επιχείρηση αναπτύχθηκε με ένταση τη βραδιά της Ανάστασης, με έμφαση στην αποτροπή επικίνδυνων ενεργειών, όπως η χρήση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, φωτοβολίδων και κροτίδων σε εκκλησίες και σημεία συγκέντρωσης πολιτών. Στην Αττική ειδικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε πολίτες και οχήματα, κυρίως σε περιοχές με ιστορικό παρόμοιων περιστατικών. Συνολικά, έγιναν 14 συλλήψεις: 10 στον Νέο Κόσμο, 2 στην Καλλιθέα, 1 στην Παιανία και 1 στο Κορωπί. Από τους ελέγχους προέκυψαν κατασχέσεις 153 μολότοφ, 38 ναυτικών φωτοβολίδων, 26 κροτίδων και 5 δοχείων με εύφλεκτες ύλες.

