Νέος Κόσμος: Αστυνομικό «μπλόκο» στο «έθιμο» της Ανάστασης με μολότοφ, τρεις συλλήψεις

Χωρίς μολότοφ έγινε φέτος η Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στον Νέο Κόσμο, καθώς από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν την περιοχή και προχώρησαν σε συνεχείς ελέγχους σε άτομα και οχήματα που πλησίαζαν την εκκλησία.

Συγκεκριμένα από ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ πραγματοποιήθηκαν 7 προσαγωγές εκ των οποίων 3 συλλήψεις. Κατασχέθηκαν περίπου 30 Ναυτικές Φωτοβολίδες και 100 περίπου εμπρηστικοι-εκρηκτικοι μηχανισμοι, με φιάλες 1.5 λίτρου εμπεριεχοντες εύφλεκτο υγρο.

Η Αστυνομίας είχε εκπονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό σχέδιο ακριβώς για να αποτρέψει τη ρίψη μολότοφ στον Νέο Κόσμο, ένα επικίνδυνο «αναστάσιμο έθιμο», που πραγματοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια από νεαρούς και οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, οι νεαροί συγκεντρώνονται σε πεζογέφυρα και εκσφενδονίζουν τις μολότοφ και τα βεγγαλικά στον κεντρικό δρόμο, με το που ακουστεί το «Χριστός Ανέστη».

Η εικόνα όμως φέτος ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς ανάμεσα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για την Ακολουθία της Αναστάσεως κινούνταν διμοιρίες των ΜΑΤ.

Απ’ ότι φαίνεται, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν αλλάξαν τα σχέδια των νεαρών μπλοκάροντας το αν μη τι άλλο διαφορετικό «έθιμο».

Διαβάστε επίσης:

