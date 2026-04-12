search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.04.2026 07:59

Νέος Κόσμος: Αστυνομικό «μπλόκο» στο «έθιμο» της Ανάστασης με μολότοφ, τρεις συλλήψεις

NEOSKOSMOS_MOTOV

Χωρίς μολότοφ έγινε φέτος η Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στον Νέο Κόσμο, καθώς από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν την περιοχή και προχώρησαν σε συνεχείς ελέγχους σε άτομα και οχήματα που πλησίαζαν την εκκλησία.

Συγκεκριμένα από ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ πραγματοποιήθηκαν 7 προσαγωγές εκ των οποίων 3 συλλήψεις. Κατασχέθηκαν περίπου 30 Ναυτικές Φωτοβολίδες και 100 περίπου εμπρηστικοι-εκρηκτικοι μηχανισμοι, με φιάλες 1.5 λίτρου εμπεριεχοντες εύφλεκτο υγρο.

Η Αστυνομίας είχε εκπονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό σχέδιο ακριβώς για να αποτρέψει τη ρίψη μολότοφ στον Νέο Κόσμο, ένα επικίνδυνο «αναστάσιμο έθιμο», που πραγματοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια από νεαρούς και οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, οι νεαροί συγκεντρώνονται σε πεζογέφυρα και εκσφενδονίζουν τις μολότοφ και τα βεγγαλικά στον κεντρικό δρόμο, με το που ακουστεί το «Χριστός Ανέστη».

Η εικόνα όμως φέτος ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς ανάμεσα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για την Ακολουθία της Αναστάσεως κινούνταν διμοιρίες των ΜΑΤ.

Απ’ ότι φαίνεται, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν αλλάξαν τα σχέδια των νεαρών μπλοκάροντας το αν μη τι άλλο διαφορετικό «έθιμο».

Διαβάστε επίσης:

Καιρός Πάσχα: Συννεφιά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει

Η «Τρελή Ροδιά» προσφέρει ελπίδα στην απεξάρτηση

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – Νεκρή μια γυναίκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cupra_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cupra E-Hybrid: Αυτά είναι τα μοντέλα με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου

peru ekloges (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Προεδρικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης και βία συμμοριών

vintage_toys_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)

oscar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

trump_main
ΚΟΣΜΟΣ

Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

islamabad_DIAPRAGMATEFSIS
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς, για «παράλογες απαιτήσεις» κάνει λόγο η Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

