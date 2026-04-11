Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – Νεκρή μια γυναίκα

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κτίριο επί της οδού Ιωνίας, με την πυροσβεστική να εντοπίζει μέσα σε αυτό μία γυναίκα νεκρή.

Οι μεγάλες φλόγες απειλούν να επεκταθούν και στο διπλανό κτίσμα με την πυροσβεστική να δίνει αγώνα για να την περιορίσει.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

