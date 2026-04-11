ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 19:33
11.04.2026 17:23

Η Κατερίνα Καινούργιου απαντά στις επικρίσεις για το μακιγιάζ στο μαιευτήριο: Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα

Σε όσους σχολίασαν τη φωτογράφισή της μέσα στο μαιευτήριο, όπου η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε μακιγιαρισμένη, θέλησε να απαντήσει η παρουσιάστρια μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Συνοδεύοντας τη λεζάντα με μια φωτογραφία της αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε ότι παραμένει γυναίκα, παρόλο που έγινε μητέρα, και «κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει».

Αφού αναφέρεται αναλυτικά στα συναισθήματά της για τη μητρότητα η παρουσιάστρια καταλήγει στην ανάρτησή της:

«Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι. Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη. Καλή Ανάσταση σε όλους».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

«Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου…🤍

Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα 🥹🫶🏼)για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματακι 🥹🤍

Και αναρωτιέμαι… γιατί;

Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό…ΙΕΡΟ…Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη !Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

Περασαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη ..Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννα μια ζωή !!

Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία!Είναι φροντίδα…Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς.

Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας.

Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή , όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα!

Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν!

Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι…

Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι.

Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη.

Καλή Ανάσταση σε όλους ✨🤍».

