Η… πασχαλινή Καίτη Γαρμπή: Ντύθηκε λαγουδάκι και «έριξε» το Instagram

Mεταμφιεσμένη σε… λαγουδάκι εμφανίστηκε στο Instagram η Καίτη Γαρμπή για να στείλει τις ευχές της για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με ένα εντελώς διαφορετικό «look», υιοθετώντας γκρι απόχρωση στα μαλλιά, ενώ συμπληρώνει την εμφάνισή της με αυτιά λαγού και γούνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Καλή Ανάσταση και Καλό, ευλογημένο Πάσχα με υγεία και ευτυχία σε όλους! Μακάρι ο Θεός να δώσει φώτιση στους κυβερνώντες ανά τον κόσμο και να επικρατήσει Λογική, Αγάπη και Ειρήνη».

