«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα»: Οι πρώτες φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της

Τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από μαιευτήριο δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έφερε την Παρασκευή (3/4) την κόρη της στον κόσμο.

Στις φωτογραφίες φαίνεται να κρατά την κορούλα της αγκαλιά, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφο της Πάνο Κουτσουμπή.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα…Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Διαβάστε επίσης

