Δημήτρης Μπάσης: «Σκέφτομαι να επιστρέψω μόνιμα στο χωριό μου στο Κιλκίς – Στην Αθήνα νιώθω ξένος» (Video)

Στο χωριό του σκέφτεται να μετακομίσει μόνιμα ο Δημήτρης Μπάσης, καθώς -όπως επισημαίνει- 33 χρόνια η Αθήνα δεν τον έχει κερδίσει.

Κάθε φορά που πηγαίνει στο Χέρσο στο Κιλκίς, νιώθει ότι εκεί ανήκει, σε αντίθεση με την πρωτεύτουσα όπου ακόμα νιώθει ξένος, επισημαίνει.

Ο Δημήτρης Μπάσης δήλωσε για τις σκέψεις της επιστροφής του: «Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθω ξένος και έχω ριζώσει γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω. Έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο Κιλκίς και να είναι η βάση μου. Έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή πια στο τραγούδι και νομίζω μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όριά μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει η δουλειά. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει» ανέφερε, αρχικά, καλεσμένος του 12ου επεισοδίου του «Εσύ τι μουσική ακούς;».

«Ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αν μου αρέσει κάποιος και μου αρέσει η μουσική και το τραγούδι του θα το πω και θα συνεργαστώ. Ας πούμε μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Μάστορας και κάναμε μαζί ένα ντουέτο και έγινε μεγάλη επιτυχία. Εγώ του το πρότεινα. Μου ήρθε το τραγούδι για να το πω μόνος μου. Μετά μου είπαν ότι θα ήταν ωραίο να το πω ντουέτο και μου πρότειναν έναν τραγουδιστή από το δικό μας ‘χώρο’ ας πούμε. Είπα ‘όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα’. Ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους μου έλεγε “δεν θα δεχθεί, αυτός είναι τώρα στα πάνω του”. Τον προσέγγισα και το είπαμε όμως μαζί» αποκάλυψε, τέλος, για το ντουέτο «Ένα Λεπτό».

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του – Τι αποκάλυψε η αδερφή του, Έλλη (Video)

Γιάννης Μπέζος για Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα που αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές» (Video)

Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, γέλασα από την τρομάρα μου» (Video)



