Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του – Τι αποκάλυψε η αδερφή του, Έλλη (Video)

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξακολουθεί να δίνει ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόμενος στο «Γ. Γεννηματάς» έπειτα από έμφραγμα που υπέστη στις 28 Μαρτίου του 2024 κατά τη διάρκεια πρόβας στο «J2US».

Μιλώντας σήμερα (7/4) στο Πρωινό, η αδερφή του, Έλλη, είπε ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι αντιδρά σε ερεθίσματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει – τονίζει- είναι να προσεύχεται και να ελπίζει ότι ο αδερφός της θα γίνει καλά και θα επιστρέψει στην οικογένειά του.

«Κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι, να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν αντιδρά. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί και σου λέω, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει, ε, σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον» είπε η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα.

Γιάννης Μπέζος για Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα που αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές» (Video)

Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, γέλασα από την τρομάρα μου» (Video)

Τζένιφερ Λόπεζ: Οι ευχές στους θαυμαστές της για το Πάσχα – «Ο Θεός δείχνει ότι όλα τα θαύματα είναι δυνατά»









