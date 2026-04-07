search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του – Τι αποκάλυψε η αδερφή του, Έλλη (Video)

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξακολουθεί να δίνει ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόμενος στο «Γ. Γεννηματάς» έπειτα από έμφραγμα που υπέστη στις 28 Μαρτίου του 2024 κατά τη διάρκεια πρόβας στο «J2US».

Μιλώντας σήμερα (7/4) στο Πρωινό, η αδερφή του, Έλλη, είπε ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι αντιδρά σε ερεθίσματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει – τονίζει- είναι να προσεύχεται και να ελπίζει ότι ο αδερφός της θα γίνει καλά και θα επιστρέψει στην οικογένειά του.

«Κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι, να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν αντιδρά. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί και σου λέω, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει, ε, σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον» είπε η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Μπέζος για Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα που αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές» (Video)

Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, γέλασα από την τρομάρα μου» (Video)

Τζένιφερ Λόπεζ: Οι ευχές στους θαυμαστές της για το Πάσχα – «Ο Θεός δείχνει ότι όλα τα θαύματα είναι δυνατά»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία – Δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

ADVERTORIAL

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τον ρόλο των πατέρων στη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας

ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Λιανό και Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο: «Πολιτικοποιείς την εκπομπή» – «Νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς» (Video)

ΥΓΕΙΑ

Θέλετε να βελτιώσετε τη μνήμη σας; Μάθετε ποιες είναι οι ασκήσεις που τη δυναμώνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα IDF σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, σφυροκόπημα και σε Λίβανο - Πιθανή παράταση στο τελεσίγραφο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει στη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

