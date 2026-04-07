Τζένιφερ Λόπεζ: Οι ευχές στους θαυμαστές της για το Πάσχα – «Ο Θεός δείχνει ότι όλα τα θαύματα είναι δυνατά»

Καλό Πάσχα ευχήθηκε στους θαυμαστές της η Τζένιφερ Λόπεζ, στέλνοντας παράλληλα, μέσα από τα social media, το δικό της μήνυμα με αφορμή την εορταστική περίοδο.

Αφού δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μερικά στιγμιότυπα με την ίδια να ποζάρει με παιχνιδιάρικη διάθεση, φορώντας μια στέκα με αυτιά λαγού, η ποπ σταρ τόνισε ότι η γιορτή του Πάσχα δείχνει πως μπορούν να γίνουν θαύματα!

«Καλό Πάσχα σε όλους. Ο Θεός μάς δείχνει ότι όλα τα θαύματα είναι δυνατά. Μπορεί να αναστηθεί από τους νεκρούς και να φέρει νέα ζωή. Στην υγειά των νέων ξεκινημάτων» έγραψε στη λεζάντα.

