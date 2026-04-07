Νίκος Ραπτάκης: Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση (Video)

Το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση και το Hotel Ερμού ανακοίνωσε ο Νίκος Ραπτάκης, λίγες ώρες μετά την αντίστοιχη ανακοίνωση του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ.

Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, ο τραγουδιστής γνωστοποίησε -εμφανώς συγκινημένος- την αποχώρησή του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όλα αυτά τα χρόνια.

«Πόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο, δεν μπορώ. Πριν 10 χρόνια ξεκίνησα τη συνεργασία με την Άννα Βίσση και το Ηotel Ερμού. Η Άννα εκεί έφτιαξε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτά τα 10 χρόνια έφτασαν στο τέλος τους και θα πω κι εγώ ένα αντίο στο Hotel Ερμού και τη φάση. Περάσαμε συγκλονιστικά για 10 χρόνια, να ευχαριστήσω την Άννα, σε αγαπώ πολύ» είπε, εμφανώς συγκινημένος, κλείνοντας με την υπόσχεση «θα τα πούμε σύντομα κάπου».

«Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα!» έγραψε η Άννα Βίσση, σχολιάζοντας το βίντεο του Νίκου Ραπτάκη.

Διαβάστε επίσης:

