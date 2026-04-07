search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Νίκος Ραπτάκης: Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση (Video)

raptakis–new

Το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση και το Hotel Ερμού ανακοίνωσε ο Νίκος Ραπτάκης, λίγες ώρες μετά την αντίστοιχη ανακοίνωση του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ.

Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, ο τραγουδιστής γνωστοποίησε -εμφανώς συγκινημένος- την αποχώρησή του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όλα αυτά τα χρόνια.

«Πόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο, δεν μπορώ. Πριν 10 χρόνια ξεκίνησα τη συνεργασία με την Άννα Βίσση και το Ηotel Ερμού. Η Άννα εκεί έφτιαξε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτά τα 10 χρόνια έφτασαν στο τέλος τους και θα πω κι εγώ ένα αντίο στο Hotel Ερμού και τη φάση. Περάσαμε συγκλονιστικά για 10 χρόνια, να ευχαριστήσω την Άννα, σε αγαπώ πολύ» είπε, εμφανώς συγκινημένος, κλείνοντας με την υπόσχεση «θα τα πούμε σύντομα κάπου».

«Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα!» έγραψε η Άννα Βίσση, σχολιάζοντας το βίντεο του Νίκου Ραπτάκη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
nea_dimokratia_KO_new
drones new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
varoufakis 876- new
kozu new
syrigos_liagkas
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
1 / 3