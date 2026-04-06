Τάκης Ζαχαράτος για το βιβλίο του: «Αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα bullying»

Στο βιβλίο του, «Πάστα σεράνο», που είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα bullying αναφέρθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος, που βρέθηκε σε εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας και μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno».

«Είναι διαχρονικό αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και είναι κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, γιατί το έβλεπα σε όλη μου τη ζωή να συμβαίνει. Από εμπειρίες, από την εμπειρία που είχα ως κομμωτής που άκουγα πάρα πολλές ιστορίες και στη γειτονιά μου και στην ιδιότητά μου σαν κομμωτής και μετά σαν καλλιτέχνης», δήλωσε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο Τάκης Ζαχαράτος είπε στη συνέχεια: «Άκουσα πάρα πολλά περιστατικά και μου γεννήθηκε η ιδέα μέσα στην καραντίνα να γραφτεί αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα του bullying. Πρέπει καθημερινά με το που ανοίγουμε τα μάτια μας να θρέφουμε την καλή πλευρά του εαυτού μας. Είναι πολύ σημαντικό η κατανόηση. Κανένας άνθρωπος δε μοιάζει με τον άλλον, λέμε για τη διαφορετικότητα, σε διάφορα άλλα θέματα. Αλλά η διαφορετικότητα είναι παντού και η ζωή αλλάζει».

Ο γνωστός σόουμαν αναφέρθηκε και στα social media και τον ναρκισσιμό που φέρνουν μαζί τους και έκανε έκκληση στα θύματα bullying να μη διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια. «Επειδή ζούμε μια εποχή ναρκισσιστικής διαταραχής με τα social και παρτακισμού, αυτό είναι μια φούσκα και ένα ψέμα. Γιατί μόνο το “μαζί”, μόνο αν αφήσουμε τον εαυτό μας να είναι ειλικρινής, αληθινός και ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί πολλοί άνθρωποι εκεί έξω είναι εγκλωβισμένοι σε ένα προσωπικό τους δράμα ή πρόβλημα και φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια. Να μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια».

