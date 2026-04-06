Ο Τζόνι Ντεπ λανσάρει το δικό του ρούμι

Η κυκλοφορία εμπορικών σημάτων οινοπνευματωδών ποτών από διασημότητες έχει γίνει μια δημοφιλής κίνηση για καλλιτέχνες που επιθυμούν να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους.

Τώρα, ο Τζόνι Ντεπ ενώνεται με την Beyoncé (και το SirDavis Whisky της), τον Μπραντ Πιτ (The Gardener Gin), τον Ράιαν Ρέινολντς (Aviation Gin), τον Τζορτζ Κλούνεϊ (Casamigos Tequila) και αμέτρητους άλλους με την δική του μάρκα.

Ο ηθοποιός των Πειρατών της Καραϊβικής έχει εισέλθει στη βιομηχανία οινοπνευματωδών ποτών με ένα ρούμι της Καραϊβικής που ονομάζεται Three Hearts.

Σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο φίλο του Bobby DeLeon, το ρούμι Three Hearts είναι εμπνευσμένο από τη δεκαετιών σχέση του Ντεπ με την Καραϊβική.

«Το ρούμι κρύβει μέσα του την ιστορία των νησιών», είπε ο Ντεπ. «Διαμορφώνεται από τα χέρια των ανθρώπων που μεγαλώνουν το ζαχαροκάλαμο, ζυμώνουν το απόσταγμα και το παλαιώνουν με την πάροδο του χρόνου».

Πέρα από το ότι έδωσε το όνομά του στο ποτό, το ίδιο το μπουκάλι έχει σχεδιαστεί από τον Ντεπ. Σχεδίασε το σχήμα και τις εικονογραφήσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβολισμούς από τα τατουάζ του 62χρονου ηθοποιού, καθώς και προσωπικά αφιερώματα.

Το μπουκάλι είναι ανάγλυφο με μια νεκροκεφαλή, έναν κεραυνό και τρεις καρδιές που αντιπροσωπεύουν την πρώην σύζυγό του Βανέσα Παραντί και τα δύο παιδιά του Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και Τζακ Ντεπ.

Η κορυφή του μπουκαλιού διαθέτει ένα γούρι σαν βραχιόλι και η βάση του μπουκαλιού φέρει το μότο της μάρκας: “Χωρίς φόβο. Χωρίς κακία. Χωρίς φθόνο”.

