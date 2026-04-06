ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:37
Ο Τζόνι Ντεπ λανσάρει το δικό του ρούμι

Η κυκλοφορία εμπορικών σημάτων οινοπνευματωδών ποτών από διασημότητες έχει γίνει μια δημοφιλής κίνηση για καλλιτέχνες που επιθυμούν να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους.

Τώρα, ο Τζόνι Ντεπ ενώνεται με την Beyoncé (και το SirDavis Whisky της), τον Μπραντ Πιτ (The Gardener Gin), τον Ράιαν Ρέινολντς (Aviation Gin), τον Τζορτζ Κλούνεϊ (Casamigos Tequila) και αμέτρητους άλλους με την δική του μάρκα.

Ο ηθοποιός των Πειρατών της Καραϊβικής έχει εισέλθει στη βιομηχανία οινοπνευματωδών ποτών με ένα ρούμι της Καραϊβικής που ονομάζεται Three Hearts.

Σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο φίλο του Bobby DeLeon, το ρούμι Three Hearts είναι εμπνευσμένο από τη δεκαετιών σχέση του Ντεπ με την Καραϊβική.

«Το ρούμι κρύβει μέσα του την ιστορία των νησιών», είπε ο Ντεπ. «Διαμορφώνεται από τα χέρια των ανθρώπων που μεγαλώνουν το ζαχαροκάλαμο, ζυμώνουν το απόσταγμα και το παλαιώνουν με την πάροδο του χρόνου».

Πέρα από το ότι έδωσε το όνομά του στο ποτό, το ίδιο το μπουκάλι έχει σχεδιαστεί από τον Ντεπ. Σχεδίασε το σχήμα και τις εικονογραφήσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβολισμούς από τα τατουάζ του 62χρονου ηθοποιού, καθώς και προσωπικά αφιερώματα.

Το μπουκάλι είναι ανάγλυφο με μια νεκροκεφαλή, έναν κεραυνό και τρεις καρδιές που αντιπροσωπεύουν την πρώην σύζυγό του Βανέσα Παραντί και τα δύο παιδιά του Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και Τζακ Ντεπ.

Η κορυφή του μπουκαλιού διαθέτει ένα γούρι σαν βραχιόλι και η βάση του μπουκαλιού φέρει το μότο της μάρκας: “Χωρίς φόβο. Χωρίς κακία. Χωρίς φθόνο”.

Διαβάστε επίσης:

Το… παράπονο της Λίζας Κούντροου για τα «Φιλαράκια»: Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα, με αποκαλούσαν απλώς «η έκτη φίλη»

Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996 (Video)

Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω έναν γέρο» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν παρά τις διεργασίες για επίτευξη εκεχειρίας – Χτύπησε πετροχημικές εγκαταστάσεις και 3 αεροδρόμια – Live οι εξελίξεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας συνιστά το διάγγελμα του Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι αυτό που υπάρχει μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Στη στροφή γύρω από τη Σελήνη το Artemis II: Πώς θα επιστρέψει με καύσιμο τη βαρύτητα

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

ΚΟΣΜΟΣ

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

