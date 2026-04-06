Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω έναν γέρο» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία, την ενασχόλησή του με την πολιτική αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον χρόνο που περνά μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Καλεσμένος του Θανάση Πάτρα στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν θα έκανε κάτι στην εμφάνισή του ώστε να φαίνεται νεότερος καθώς το θεωρεί γελοίο, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι όταν κοιτάζεται στον καθρέφτη, αυτό που βλέπει δεν είναι ένας γοητευτικός άντρας αλλά ένας γέρος.

«Δε σκέφτηκα ποτέ να βάψω τα μαλλιά μου. Είναι πολύ γελοίο. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη γελοιότητα από αυτό. Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη δεν βλέπω έναν γοητευτικό άντρα, βλέπω έναν γέρο άντρα. Αλλά τι να κάνεις; Δεν μπορείς να τα βάλεις με τα γηρατειά» τόνισε.

Αναφερόμενος, τέλος, στην πολιτική, ο Απόστολος Γκλέτσος επισήμανε ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί ποτέ ξανά με αυτό το κομμάτι.

«Δε θα επιστρέψω ποτέ ξανά στην πολιτική. Αν πω ότι επιστρέφω, ας βγει όλη η Ελλάδα να με φτύνει. Έκλεισε για μένα αυτός ο κύκλος οριστικά και αμετάκλητα. Αν δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, πάλι από δήμαρχος θα ξεκινούσα.

«Θα σας πω ξεκάθαρα. Ρουσφετάκι του στυλ “να φέρουμε τον φαντάρο κοντά δεν έχω κάνει. Αυτό δεν είναι καλό ρουσφέτι, γιατί στη θέση του δικού σου παιδιού θα πάει κάποιο άλλο παιδί και θα φάει το βύσμα. Ρουσφετάκι όμως, που δεν είναι ρουσφέτι, να φιλήσω κατουρημένες ποδιές σε γύρω – γύρω εργοστάσια για να πάρουν κόσμο στη δουλειά, έχω κάνει πάρα πολλά και το λήξαμε. Δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι όμως για το δημόσιο» εξομολογήθηκε στη συνέχεια, ερωτηθείς αν έκανε ποτέ ρουσφέτι ως δήμαρχος Στυλίδας.

Διαβάστε επίσης:

