Τσιμτσιλή: Επισκέφθηκε την Κατερίνα Καινούργιου στο μαιευτήριο – «Ήταν πολύ συγκινημένη, είναι ευτυχισμένη» (Video)

Για την επίσκεψή της στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έγινε για πρώτη φορά μητέρα, μίλησε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της εκπομπής «Happy Day».

«Πήγα και είδα το Κατερινάκι μας το Σάββατο. Ένα καλό δώρο της είχα πάρει πριν γεννήσει, αλλά εκεί δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια και της πήγα ένα τεράστιο αρκουδάκι με ροζ φιόγκο. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και είναι πολύ συγκινημένη… Είναι πολύ ευτυχισμένη!» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στην εκπομπή μίλησε και ο μαιευτήρας της Κατερίνας Καινούργιου, Δημήτρης Τζεφεράκος, αποκαλύπτοντας γιατί η παρουσιάστρια γέννησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αλλά και για τις πρώτες στιγμές του ζευγαριού με την κόρη τους.

«Η μπέμπα ήταν ανυπόμονη και ήρθε νωρίτερα. Όλα πήγαν πολύ καλά. Δεν υπάρχουν διάσημοι. Όλες οι μανούλες είναι αγκαλιά με τα μωράκια τους και είναι ευτυχισμένες. Η Κατερίνα το ήθελε τόσο, το περίμενε, η μπέμπα βιάστηκε και ήρθε στην ώρα που διάλεξε η ίδια και όλα πήγαν μια χαρά. Ο Παναγιώτης στάθηκε βράχος δίπλα της, η Κατερίνα ήταν πολύ συνεργάσιμη, πήρε αμέσως αγκαλιά το μωρό της. Δεν την ένιωσα αγχωμένη, ήταν ανυπόμονη να δει το μωρό της όπως όλες οι μανούλες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 3 Απριλίου, η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι με καισαρική τομή στο μαιευτήριο Ρέα.

Διαβάστε επίσης:

