ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:38
Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά» – Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση μετά το ατύχημα (Video)

Για τη ζωή του και την καριέρα του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, καλεσμένος του Αντώνη Σρόιτερ στην Αυτοψία.

Ο μουσικός που είδε τη ζωή του να αλλάζει ριζικά όταν μία κροτίδα εξερράγη στα χέρια του με αποτέλεσμα να χάσει δυο δάχτυλα του χεριού του κατά τη διάρκεια γλεντιού, το περασμένο Πάσχα, εκμυστηρεύτηκε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, έκτοτε, καθώς μέχρι στιγμής δεν μπορεί να εργαστεί.

«Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτή τη στιγμή! Αλλά θέλω με το που αρχίσω να παίζω, να παίξω πρώτα για μένα και τις κόρες μου, για τους ανθρώπους που με αγαπάνε και μετά για τον κόσμο που έχει πονέσει. Πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο» είπε αρχικά για να διηγηθεί αμέσως μετά ένα περιστατικό που τον συγκίνησε.

«Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι’ αυτούς. Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να… ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα» είπε.

