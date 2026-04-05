ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:45
05.04.2026 17:37

Διδασκάλου: «Μου πρότειναν ρόλο στην ταινία με τον Μπραντ Πιτ»

Σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη προχώρησε η Κατερίνα Διδασκάλου με την διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ που πραγματοποίησε γυρίσματα και στην Ελλάδα.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχτηκε πρόταση να συμμετάσχει στην ταινία «The Riders», ωστόσο τελικά δεν προχώρησε σε συνεργασία για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η ηθοποιός εξήγησε πως της είχε προταθεί ένας μικρός ρόλος στην ταινία, η οποία αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες διεθνείς παραγωγές της περιόδου. Παρότι η ίδια είδε θετικά την πρόταση, η συνεργάτιδά της στον χώρο του casting την αποθάρρυνε, θεωρώντας ότι ο συγκεκριμένος ρόλος δεν ταίριαζε στο καλλιτεχνικό της προφίλ.

«Φυσικά θα ήθελα να συμμετέχω σε μια τέτοια παραγωγήΜου πρότειναν έναν μικρό ρόλο, αλλά η casting agent μου μού είπε ότι “δεν είναι για σένα, είναι κάτι πολύ μικρό”. Δεν σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι», πρόσθεσε, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό της για τον Μπραντ Πιτ ως ηθοποιό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ταινία συμμετέχουν ήδη δύο Έλληνες ηθοποιοί, ο Κίμων Κουρής και η Μαρία Καλλιμάνη.

Το «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ με έντονο συναισθηματικό βάθος. Η υπόθεση ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να εντοπίσουν τη σύζυγο και μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Το ταξίδι αυτό εξελίσσεται σε μια προσωπική δοκιμασία, γεμάτη αγωνία, ερωτήματα και αποκαλύψεις.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

