Άννα Βίσση: Φινάλε στο Hotel Ερμού μετά από 10 χρόνια – Επόμενος σταθμός το ΟΑΚΑ (Video)

Αυλαία έριξε, τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Απριλίου, η Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο, Hotel Ερμού, όπου εμφανιζόταν τα τελευταία δέκα χρόνια, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, εκπλήξεις και σημαντικές ανακοινώσεις για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποχαιρέτησε το Hotel Ερμού ευχαριστώντας θερμά το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που της δείχνει όλα αυτά τα χρόνια.

«Ευχαριστώ για την πίστη σας»

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της, η Άννα Βίσση απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια καρδιάς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη διαχρονική σχέση που έχει χτίσει μαζί του.

«Δεν είναι ακριβώς το πού τραγουδάμε. Είναι αυτός που τραγουδάει, αυτοί που παίζουν μαζί του και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Εγώ για ένα πράγμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ: για την πίστη σας σε εμένα, στην πορεία μου, στις αποφάσεις μου…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες, η ίδια αισθάνεται ότι καταφέρνει να επικοινωνεί την αλήθεια της μέσα από τη μουσική της, τονίζοντας πως «η αλήθεια δεν είναι μόνο μία, αλλά πολλές – και χαίρομαι που τις μοιράζομαι με ένα κοινό που είναι τιμή μου που είναι κοινό μου».

Στην ίδια βραδιά, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Νίκου Καρβέλα, με τον οποίο τη συνδέει μια κοινή καλλιτεχνική πορεία δεκαετιών.

Οι δυο τους ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν μαζί μεγάλες επιτυχίες τους, μεταξύ άλλων και την «Αντίστροφη Μέτρηση», σε μια συμβολική επιλογή καθώς ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος εμφανίσεων, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Η μεγάλη ανακοίνωση για το ΟΑΚΑ

Η τραγουδίστρια επιφύλασσε και μια σημαντική είδηση για τους θαυμαστές της, ανακοινώνοντας για πρώτη φορά την ημερομηνία για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, με το κοινό να αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών», καθώς τέτοιες εμφανίσεις της Άννας Βίσση γίνονται συνήθως άμεσα sold out.

Η ίδια δεν έκρυψε και το άγχος της για τη μεγάλη αυτή βραδιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω από τώρα άγχος για το ΟΑΚΑ, αλλά με εσάς το ξεπερνάω».

Νέο κεφάλαιο στο Αθηνών Αρένα

Παρότι ένας μεγάλος κύκλος φαίνεται να κλείνει με το τέλος των εμφανίσεων στο Hotel Ερμού, η συνέχεια πρόκειται να είναι εξίσου δυναμική.

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για ένα νέο ξεκίνημα στο νυχτερινό κέντρο, Αθηνών Αρένα, το οποία αναμένεται να επαναλειτουργήσει, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τη νέα της καλλιτεχνική «στέγη».

Το εγχείρημα αυτό υλοποιείται με πρωτοβουλία της ίδιας και της Δήμητρας Κούστα, με στόχο να δοθεί νέα πνοή στον ιστορικό χώρο και συνολικά στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης:

Τάμτα: «Πατάω μπλοκ πολύ εύκολα, κυρίως στα ρατσιστικά σχόλια»

«100 κιλά αλήθειας»: Η εξομολόγηση της Σοφίας Κουρτίδου για τις διατροφικές διαταραχές (Video)

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του

