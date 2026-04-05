Τάμτα: «Πατάω μπλοκ πολύ εύκολα, κυρίως στα ρατσιστικά σχόλια»

Για τα αρνητικά σχόλια και για το γεγονός πως δεν θέλησε να αποκτήσει δεύτερο παιδί συνειδητά μίλησε η Τάμτα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται».

«Ως ποπ τραγουδίστρια δεν θα μπορούσα να γίνω πρώτο όνομα. 20 χρόνια ήμουν σε σχήματα δεύτερη και τρίτη και μετά δεν υπήρχε εξέλιξη», ανέφερε αρχικά η ανατρεπτική τραγουδίστρια.

«Κάποια συγκεκριμένα πράγματα δεν μου αρέσει να τα αφήνω και πατώ μπλοκ πολύ εύκολα. Είναι κυρίως τα ρατσιστικά σχόλια. Μην μου αγγίξεις την οικογένειά μου, δεν έχω καθόλου ανοχή. Σίγουρα θα γραφούν πράγματα που δεν είναι αλήθεια, αλλά το κουβαλά αυτό η δουλειά μου. Αρκεί να μην παραβιάζουμε ένα, δύο, τρία», πρόσθεσε.

«Δεν φλέρταρα ποτέ ξανά με τη μητρότητα πολύ συνειδητά. Ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε μεταξύ άλλων.

