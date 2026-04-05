Σίσσυ Χρηστίδου: «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους σαν τον Νίκο Συρίγο» – Η …ζήλεια του Βασάλου (Video)

Μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της Κυριακής μέσα από το «Χαμογέλα και Πάλι».

Θέλοντας να αναδείξει την πιο ευαίσθητη πλευρά του συνεργάτη της Νίκου Συρίγου, η παρουσιάστρια περιέγραψε ένα περιστατικό από το καμαρίνι της.

«Ανέβασα ένα στόρι… Έρχεται το πρωί ο Νίκος στο καμαρίνι μου και μου δίνει πάντα ένα φιλάκι στον ώμο και ξεκινάμε τη μέρα μας. Ακούω Άλκηστη Πρωτοψάλτη δυνατά και αυτός μπαίνει με αυτή τη διάθεση στο καμαρίνι, παίρνει τη Βένια και χορεύουν, ο οποίος ήταν σχεδόν βουρκωμένος με το τραγούδι. Και ο Βασάλος έχει έρθει μέσα και δείχνει το βιντεάκι σε όλους τους συνεργάτες και γελάει. Του λέω “μη ζηλεύεις που έχουμε έναν ευαίσθητο άνθρωπο”. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους σαν τον Νίκο Συρίγο, να τον κλωνοποιήσουμε αν γίνεται, αυτό θέλω να καταθέσω», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Mega.

Κλέλια Ανδριολάτου: Τέλος η συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου – Με ποια εταιρία προχωρά; (Video)

Άννα Βίσση: Φινάλε στο Hotel Ερμού μετά από 10 χρόνια – Επόμενος σταθμός το ΟΑΚΑ (Video)

Τάμτα: «Πατάω μπλοκ πολύ εύκολα, κυρίως στα ρατσιστικά σχόλια»



