Κλέλια Ανδριολάτου: Τέλος η συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου – Με ποια εταιρία προχωρά; (Video)

Σε διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές αποφάσισαν να προχωρήσουν η Κλέλια Ανδριολάτου και η Έλενα Χριστοπούλου, ολοκληρώνοντας μια συνεργασία που διήρκεσε 16 χρόνια.

Παρά το επαγγελματικό τους «διαζύγιο», οι δύο γυναίκες διατηρούν άριστες σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο, ενώ η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από κοινού, δείχνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους.

Αν και η είδηση είχε γίνει γνωστή τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα αποκαλύφθηκαν νέες λεπτομέρειες μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα να αναφέρει τη νέα συνεργασία της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, η Κλέλια Ανδριολάτου προχώρησε ήδη στο επόμενο βήμα της καριέρας της, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Panik Records.

Διαβάστε επίσης:

