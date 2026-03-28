Έλενα Χριστοπούλου για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θα έρθει η ώρα να μιλήσω» (Video)

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για τη δικαστική της διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

Η ίδια τόνισε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει κάτι σε κανέναν, σημειώνοντας πως στη ζωή της υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τη στηρίζουν και με τους οποίους πορεύεται.

Αναφερόμενη στη δικαστική υπόθεση, εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να μιλήσει δημόσια για λεπτομέρειες, παρότι -όπως είπε- οι δικηγόροι της δεν της το απαγορεύουν. «Θα έρθει η ώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα αρνητικά σχόλια και όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για την ίδια, υπογράμμισε ότι διατηρεί ψυχραιμία και επιλέγει να διαχειρίζεται όσα ακούει με αυτοσυγκράτηση, τόσο για τον εαυτό της όσο και για ανθρώπους που αγαπά και την αφορούν.

