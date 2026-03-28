search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 12:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Έλενα Χριστοπούλου για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θα έρθει η ώρα να μιλήσω» (Video)

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για τη δικαστική της διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

Η ίδια τόνισε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει κάτι σε κανέναν, σημειώνοντας πως στη ζωή της υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τη στηρίζουν και με τους οποίους πορεύεται.

Αναφερόμενη στη δικαστική υπόθεση, εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να μιλήσει δημόσια για λεπτομέρειες, παρότι -όπως είπε- οι δικηγόροι της δεν της το απαγορεύουν. «Θα έρθει η ώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα αρνητικά σχόλια και όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για την ίδια, υπογράμμισε ότι διατηρεί ψυχραιμία και επιλέγει να διαχειρίζεται όσα ακούει με αυτοσυγκράτηση, τόσο για τον εαυτό της όσο και για ανθρώπους που αγαπά και την αφορούν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3