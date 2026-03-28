Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση στην κριτική Μουκίδη και Μικρούτσικου και η ευχή στον Ακύλα

Απάντηση στην κριτική του Γιώργου Μουκίδη και του Ανδρέα Μικρούτσικου έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους», απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων για την κριτική του Γιώργου Μουκίδη.

Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο και το σχόλιο πως ασχολείται πολύ με τα πολιτικά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε: «Εγώ αυτό που κάνω είναι να ενώνω τον κόσμο με τη μουσική μου, αυτό έχω σκοπό να κάνω, με χαμηλά το κεφάλι».

«Ο Ακύλας έχει μια πολύ ωραία φιγούρα, θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία και είμαστε δίπλα του. Δεν θα αρνιόμουν να πάω στη Eurovision, αρκεί να είχα ένα τραγούδι που θα ένιωθα αυτοπεποίθηση», είπε τέλος ο τραγουδιστής.

