09.02.2026 14:13
09.02.2026 11:49

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γίνει κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού: «Τιμή και ευλογία»

09.02.2026 11:49
kimberly_argyros

Την ώρα που φουντώνουν οι φήμες ότι η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν το δεύτερο παιδί τους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβεβαίωσε δημοσίευμα της Espresso που την ήθελε να γίνεται κουμπάρα του ζευγαριού.

Μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 το Σάββατο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «επικύρωσε» την κουμπαριά απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία».

«Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις» είπε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την ταινία «Μελάνια» που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, και είπε ότι «η Μελάνια Τραμπ είναι χαρούμενη με την ταινία. Όλοι είναι, η ομάδα της είναι, είμαστε χαρούμενοι που την αναδεικνύουμε. Είναι η πιο καταπληκτική Πρώτη Κυρία που είχε η χώρα μας».

