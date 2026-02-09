Λάμπρος Κωνσταντάρας κατά Δημήτρη Παπανώτα: «Δεν ζήτησε γονυπετής συγγνώμη ως όφειλε για την αισχρή δήλωσή του» (Video)

Την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην Ελένη Βουλγαράκη και τον Δημήτρη Παπανώτα σχολίασαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να παίρνει ξεκάθαρη θέση κατά του δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για μια αισχρή τοποθέτηση για την οποία, μάλιστα, ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη.

«Είδατε ότι όλη την εβδομάδα, αρχής γενομένης δεν θυμάμαι ποια μέρα έγινε η έκρηξη, τα άρθρα και οι αναφορές που έκαναν sites και εκπομπές ήταν πολλά γι’ αυτό το θέμα. Για το τι είπε ο Δημήτρης Παπανώτας, τι έχει δικαίωμα να κάνει η Ελένη Βουλγαράκη, πως “αναγκάστηκε” η ίδια να συρθεί και να απαντήσει. Λες και πρέπει να δώσει, να πούμε, αναφορά σε κάποιον για το αν θα πάει στην Πορτογαλία, αν θα παντρευτεί, αν θα κάνει παιδί, αν θα γυρίσει, αν θα χωρίσει. Τις επόμενες μέρες στο Happy Day κατάλαβαν ότι παραδυναμιτίστηκε το κλίμα. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και η Κατερίνα Καινούργιου, που ‘ναι στον Alpha, πήρε θέση ανοιχτά υπέρ της Ελένης όπως, νομίζω, το 99% των ανθρώπων. Βάζω 99% γιατί μπορεί κάτι να μας ξέφυγε. Ο Δημήτρης Παπανώτας δεν μάζεψε τίποτα, ούτε συγνώμη είπε. Ήταν μια αισχρή δήλωση που δεν την μάζεψε και δεν ζήτησε γονυπετής συγγνώμη ως όφειλε. Και όταν είσαι και τόσα χρόνια αλλά… τελοσπάντων» τόνισε.

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας

Υπενθυμίζεται ότι σχολιάζοντας την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να ακολουθήσει τον σύντροφό της στη Λισαβώνα, ο Δημήτρης Παπανώτας είχε αναφερει τα εξής:

«Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία».

Η ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη

Η ίδια έδωσε άμεσα την απάντησή της, κάνοντας λόγο για μισογυνιστικές απόψεις και μια ντροπιαστική τοποθέτηση για την οποία αντέδρασαν πολλά ακόμα πρόσωπα του χώρου.

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια. Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να «δικαιολογηθείς».

Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι “σύγχρονο” για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματά μου”, είναι πραγματικά λυπηρό.

Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…

Ευχαριστώ λοιπόν και τη Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο -και παντελονάτο- είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ» έγραψε η Ελένη Βουλγαράκη.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Σμαραγδής: Στην προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» υπήρχαν κριτικοί που γελούσαν (Video)

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το βίντεο – αφιέρωμα στη μητέρα του και η συγκίνηση του παρουσιαστή (Video)

Super Bowl LX: Πρωταθλητές οι Seahawks και show Bad Bunny με πολιτικές αιχμές (Videos)