Γιάννης Σμαραγδής: Στην προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» υπήρχαν κριτικοί που γελούσαν (Video)

Για την πορεία που σημειώνει η ταινία «Καποδίστριας» μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι δέχτηκε τόσο σχόλια ενθουσιασμού όσο και σκληρές κριτικές.

«Υπήρχαν κάποιοι κριτικοί στην προβολή που γελούσαν, κορόιδευαν και έκαναν ειρωνικά σχόλια, φτάνοντας σε φρικώδη πράγματα», τόνισε.

Αναφερόμενος στις οικονομικές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αποκάλυψε ότι έχει φτάσει ένα βήμα πριν τη φυλακή, λόγω χρεών.

«Κάθε φορά που ξεκινάω μια ταινία, λέω πόσο κοστίζει η παραγωγή και ξεκινάω βάζοντας έξω την αμοιβή μου. Ποτέ δεν πήρα αμοιβή. Ζούσα από τη σύνταξη της γυναίκας μου και τώρα, με τον “Καποδίστρια”, δεν θα πάρω ούτε πάλι. Έχω βρεθεί στο χείλος της καταστροφής. Στην ταινία “Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι” είχε βγει ένταλμα σύλληψης για χρ΄ςη στο Δημόσιο. Ένας άνθρωπος, ο αστυνομικός διοικητής τότε, με φώναξε και μου είπε “πρέπει να σας συλλάβω”. Άνοιξε ένα συρτάρι, έβαλε μέσα το χαρτί και μου είπε “Έλληνες σαν εσάς εγώ δεν συλλαμβάνω”» είπε μεταξύ άλλων.

«Έχασα τα φτερά μου» λέει, τέλος, αναφερόμενος στον θάνατο της συζύγου του, ενώ αποκάλυψε ότι αποφάσισε να κάνει άλλη μία ταινία, πριν κλείσει τη μακρόχρονη επαγγελματική του πορεία στον χώρο.

