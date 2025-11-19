Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Για την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής του ταινίας μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής, καλεσμένος της Φαίης Σκορδά, με τον σκηνοθέτη να αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στην αείμνηστη σύζυγό του που όπως επισημαίνει για εκείνον ήταν ο άγγελός του σε αυτή τη ζωή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις στιγμές οδύνης που έζησε με την απώλειά της, επισημαίνοντας ότι βρήκε κουράγιο να σταθεί ξανά στα πόδια του, προκειμένου να ολοκληρώσει τη δική της επιθυμία που ήταν αυτή η ταινία.

«Τον άγγελό μου τον είχα δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου, η Ελένη. Εκ των υστέρων κατάλαβα, αργά αργά, ότι της Ελένης δίδονταν και μου τα περνούσε. Κυριολεκτώ. Γι’ αυτό και της αφιερώνω τη νέα ταινία για τον Καποδίστρια» είπε αρχικά.

«Όλα μου τα έργα τα ξεκινούσε με κάποιο τρόπο η ίδια και τα τελείωνε. Πριν φύγει από τη ζωή, λίγες μέρες πριν, πήρε το σενάριο του Καποδίστρια στην τελευταία του μορφή, κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις. Το έκλεισε, μου είπε “αυτή, Γιάννη, θα είναι η καλύτερη μας ταινία” και έφυγε. Όταν έφυγε, έπεσα στα πατώματα. Έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, δεν σήκωνα τηλέφωνα. Έγερνα το κεφάλι μου το βράδυ, έλειπε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όταν συνήλθα, κατάλαβα στην πορεία ότι είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία, που ήταν να γίνει αυτή η ταινία» πρόσθεσε, συγκινημένος.

