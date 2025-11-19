search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 14:32

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

19.11.2025 14:32
giannis-smaragdis-new

Για την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής του ταινίας μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής, καλεσμένος της Φαίης Σκορδά, με τον σκηνοθέτη να αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στην αείμνηστη σύζυγό του που όπως επισημαίνει για εκείνον ήταν ο άγγελός του σε αυτή τη ζωή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις στιγμές οδύνης που έζησε με την απώλειά της, επισημαίνοντας ότι βρήκε κουράγιο να σταθεί ξανά στα πόδια του, προκειμένου να ολοκληρώσει τη δική της επιθυμία που ήταν αυτή η ταινία.

«Τον άγγελό μου τον είχα δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου, η Ελένη. Εκ των υστέρων κατάλαβα, αργά αργά, ότι της Ελένης δίδονταν και μου τα περνούσε. Κυριολεκτώ. Γι’ αυτό και της αφιερώνω τη νέα ταινία για τον Καποδίστρια» είπε αρχικά.

«Όλα μου τα έργα τα ξεκινούσε με κάποιο τρόπο η ίδια και τα τελείωνε. Πριν φύγει από τη ζωή, λίγες μέρες πριν, πήρε το σενάριο του Καποδίστρια στην τελευταία του μορφή, κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις. Το έκλεισε, μου είπε “αυτή, Γιάννη, θα είναι η καλύτερη μας ταινία” και έφυγε. Όταν έφυγε, έπεσα στα πατώματα. Έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, δεν σήκωνα τηλέφωνα. Έγερνα το κεφάλι μου το βράδυ, έλειπε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όταν συνήλθα, κατάλαβα στην πορεία ότι είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία, που ήταν να γίνει αυτή η ταινία» πρόσθεσε, συγκινημένος.

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Προφανώς δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές» (Video)

Ο Rack ζήτησε από θαυμαστές σε συναυλία του να φωνάξουν με ρυθμό «Ιησούς Χριστός Νικά» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

clubbing
ΕΛΛΑΔΑ

Επαλήθευση ηλικίας και αναγγελία σχολικών πάρτι: Tέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους με τρία εργαλεία

xatzis petsas kontra 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

alkool_psifiakes-platformes_1911_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που βάζουν «φρένο» στην πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους (videos)

kataigida new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα από την κακοκαιρία – Κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:33
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

clubbing
ΕΛΛΑΔΑ

Επαλήθευση ηλικίας και αναγγελία σχολικών πάρτι: Tέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους με τρία εργαλεία

xatzis petsas kontra 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

1 / 3