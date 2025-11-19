search
LIFESTYLE

19.11.2025 10:42

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Προφανώς δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές» (Video)

19.11.2025 10:42
Για την πρόσφατη τοποθέτησή της για την απιστία, αλλά και για τον τρόπο που σχολιάστηκε η αλλαγή στην εμφάνισή της μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ερωτηθείσα δε, αν θα πήγαινε καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα, η παρουσιάστρια απάντησε αρνητικά, καθώς θεωρεί ότι θα την έκανε να νιώσει άβολα.

«Δεν νομίζω ότι θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, έχει έναν τρόπο να παίρνει συνεντεύξεις που δεν με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα, νιώθω ότι θα πιεστώ. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, αν και δεν με έχει καλέσει» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την τοποθέτησή της κατά την οποία η απιστία θα έπρεπε, ίσως, να γίνει ποινικό αδίκημα, η παρουσιάστρια τόνισε:

«Ο Λάγιος έκανε μία πρόταση. Θεωρώ πως, όταν δεν είσαι τίμιος απέναντι σε έναν άνθρωπο, αυτό κάπως θα πρέπει να αποτυπώνεται. Αλλά η ζωή τελικά σε δικαιώνει. Δεν έχω συγχωρέσει ποτέ απιστία στη ζωή μου».

Τέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στα σχόλια που έλαβε με αφορμή την αλλαγή στην εμφάνισή της, υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε έκρυψε την προσπάθεια που έκανε γι’ αυτή την αλλαγή.

«Μου ‘κανε εντύπωση, γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου. Όλο το καλοκαίρι στα social media το συζητούσα όλο αυτό για την προσπάθεια που έκανα. Προφανώς και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές. Μίλησα για τη μέθοδο που για μένα λειτουργεί, το ‘χω κάνει και στις εγκυμοσύνες μου. Γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη, γιατί είμαι και πολύ φοβιτσιάρα. Λένε για μεθόδους που ποτέ δεν θα ακολουθούσα, γιατί φοβάμαι. Έχουν προωθήσει και προϊόντα δήθεν με το όνομά μου, ψεύτικες συνεντεύξεις» τόνισε.

