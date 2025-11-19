Ελίνα Παπίλα: «Το κατάλαβε παθολόγος, με το που μου το είπε με έπιασαν τα κλάματα» (Video)

Για την επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού μίλησε Ελίνα Παπίλα με αφορμή τη συνέντευξη της Άννας Μπεζάν που αποκάλυψε ότι πέρασε κάτι αντίστοιχο.

«Στο τρίτο παιδί επειδή ήρθε μετά από χρόνια και δεν το περίμενα, ήθελα παρά πολύ όμως. Όταν γέννησα δεν είχα καταλάβει τίποτα. Αισθανόμουν κάπως περίεργα, έκανα κάτι σκέψεις πιο σκοτεινές. Αισθάνθηκα μόνη μου, αν και δεν ήμουν ποτέ μόνη μου» είπε η Ελίνα Παπίλα στον τηλεοπτικό αέρα του ««Real View» και πρόσθεσε:

«Τις πρώτες μέρες είχα λίγο τον λαιμό μου και πήγα σε ένα παθολόγο και το κατάλαβε. Μου είπε, “βλέπω ότι δεν είσαι καλά και ότι αισθάνεσαι μια ταραχή”. Το κατάλαβε παθολόγος. Με το που ξεκινάει και μου το λέει, με έπιασαν τα κλάματα. Έκλαιγα και δεν ήξερα γιατί κλαίω. Δεν είχα ποτέ ταμπού να μιλήσω για αυτό. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα να το αναφέρω σε δικούς μου ανθρώπους. Είχα πάρει τη μαμά μου και της είχα πει ότι θέλω να έρχεται για να μου κάνει παρέα. Το πέρασα πολύ χαλαρά γιατί έχουμε δει να συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους κάποιες γυναίκες».

