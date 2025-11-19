Δημήτρης Σταρόβας: «Τείνουμε να πείσουμε τους ανθρώπους με περιττά κιλά ότι είναι προτέρημα, ενώ είναι ασθένεια» (Video)

Στον καναπέ της Αθηναΐδας Νέγκα κάθισε ο Δημήτρης Σταρόβας, μιλώντας για τη νέα του ζωή μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα κιλά που έχει χάσει, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα ζωής του έχει αλλάξει σε τεράστιο βαθμό, ενώ αναφέρθηκε στην κατάθλιψη από την οποία έπασχε και η οποία δεν γινόταν αντιληπτή από τους γύρω του.

«Άμα είσαι, όπως έχω ξαναπεί, ο Σταρόβας… σου συγχωρούνται όλα. Δεν το λέω από έπαρση. Ήταν κομμάτι της περσόνας. Ο τύπος ο γλυκός, ο έξω καρδιά, με τα κιλά του, τους μεζέδες του, τα ποτά του. Όμως η αναλογία έχει σημασία. Τώρα κάνω τις ατασθαλίες μου, αλλά άλλο μια τυρόπιτα στις δέκα μέρες κι άλλο δύο κάθε μέρα. Δεν είμαι σε δίαιτα, είμαι σε συντήρηση. Θέλω να χάσω άλλα 17 κιλά. Είμαι 117 και θέλω να φτάσω τα 99. Είναι και θέμα σωματότυπου. Μου έλεγαν: “Μητσάρα, όπως εσύ!”. Και το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Όχι από έπαρση, αλλά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο έχεις μια ευθύνη στο τι λες και στο τι κάνεις. Ακόμη κι αν επηρεάζεις πέντε ανθρώπους, οφείλεις να προσέχεις. Τείνουμε, μέσω του πολιτικά ορθού, να πείσουμε τους ανθρώπους με περιττά κιλά ότι είναι και προτέρημα, ενώ είναι ασθένεια. Τώρα στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως ασθένεια η παχυσαρκία, τον τελευταίο χρόνο. Το λάθος είναι ότι εστιάζουμε στο εμφανισιακό και όχι στην υγεία. Κι όμως, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η υγεία επιβαρύνεται. Όλες οι τιμές ανεβαίνουν. Υπάρχουν και χοντροί 90 χρονών, αλλά είναι η εξαίρεση» είπε, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι έπασχε από κατάθλιψη αλλά δεν το παραδεχόταν.

«Δεν φαινόταν η κατάθλιψη που είχα. Είμαι στην κατηγορία ανθρώπων που ακόμα και σε κοντινούς μου δεν το έλεγα, αλλά είναι σύνηθες άνθρωποι που έχουν πλάκα να πάσχουν από κατάθλιψη».

Διαβάστε επίσης:

Πάρις Χίλτον: Αναφορές ότι η Μάξγουελ επιχείρησε να την στρατολογήσει για χάρη του Επστάιν – Τι απαντά η ίδια

Η πρώην σύζυγος του Τριντό, Σόφι Γκρεγκουάρ, σπάει τη σιωπή της για το ειδύλλιό του με την Κέιτι Πέρι

Μπίλι Μπομπ Θόρντον για τον γάμο του με την Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου»