Μπίλι Μπομπ Θόρντον για τον γάμο του με την Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου»

Στενοί φίλοι παραμένουν ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον και η Αντζελίνα Τζολί, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, όπως επιβεβαίωσε ο μουσικός σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone.

«Η Αντζελίνα κι εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κοινή τους πορεία ήταν «μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου». Παρά το τέλος του γάμου τους, ο Θόρντον τόνισε ότι εξακολουθούν να έχουν μια πολύ καλή σχέση με αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό.

Billy Bob Thornton still has love, actually, for Angelina Jolie. https://t.co/NVQjmZ7a17 pic.twitter.com/RNlZWqB77E — E! News (@enews) November 18, 2025

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο χωρισμός τους ήταν «πραγματικά πολιτισμένος», υπογραμμίζοντας πως οι διαφορετικοί ρυθμοί ζωής τους ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησε στη διάλυση του γάμους τους. «Απλώς χωρίσαμε επειδή ο τρόπος ζωής μας ήταν τόσο διαφορετικός», είπε.

Billy Bob Thornton shared that he and ex-wife Angelina Jolie are still very close despite divorcing over 20 years ago, with the actor calling their marriage "one of the greatest times of my life." https://t.co/DtpIqW5q78 — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) November 18, 2025

Ο Θόρντον δεν δίστασε να σχολιάσει και τη δημοσιότητα που περιέβαλε τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντας τη «εντελώς εξωπραγματική». Όπως θυμάται, όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν ο πιο αναγνωρίσιμος, αλλά με το που άρχισαν να βγαίνουν, ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης έδειξαν «τεράστιο ενδιαφέρον».

«Δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά», ανέφερε εξηγώντας πως κάθε τους κίνηση μετατρεπόταν σε πρωτοσέλιδο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πολυσυζητημένη ιστορία με τα φιαλίδια αίματος, μια φήμη που για χρόνια τροφοδοτούσε τον αστικό μύθο γύρω από το ζευγάρι.

Billy Bob Thornton is clearing up the famous rumor that he and ex Angelina Jolie wore vials of each other's blood on a necklace. https://t.co/rJQEe5mY43 November 18, 2025

Ο Θόρντον έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: «Ο καθένας μας είχε ένα μικρό μενταγιόν, κυριολεκτικά με μια σταγόνα αίμα μέσα. Ήταν μια ρομαντική ιδέα και αυτό ήταν όλο. Όμως στο τέλος μας παρουσίασαν σαν βαμπίρ που ζούσαν σε μπουντρούμι».

Παρά τον χωρισμό τους το 2003, ο ηθοποιός του «Landman» ο οποίος έχει παντρευτεί έξι φορές και έχει τέσσερα παιδιά αντιμετωπίζει με χιούμορ το παρελθόν του, λέγοντας στους κοντινούς του ανθρώπους: «Τουλάχιστον προσπάθησα».

Η Τζολί από την πλευρά της, είχε δηλώσει το 2008 στο Entertainment Weekly:

«Τον αγαπώ ακόμα πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και είμαι περήφανη που ήμουν γυναίκα του για κάποιο διάστημα».

