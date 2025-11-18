search
18.11.2025 14:21

Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ και τις αντιδράσεις – «Από τον χώρο μου δεν με στήριξαν, υπάρχει ζήλια» (Video)

18.11.2025 14:21
glikeria-new

Στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά την απόφασή της να δώσει συναυλία στο Ισραήλ μίλησε η Γλυκερία η οποία δήλωσε ότι αν και περίμενε στήριξη από τους συναδέλφους της, ωστόσο, δεν είναι αυτό το ζητούμενο για την ίδια, καθώς θεωρεί ότι πίσω από τις αντιδράσεις που ξέσπασαν αιτία ήταν η ζήλια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», η τραγουδίστρια σημείωσε πως έχει συγχωρήσει τους πάντες και δεν κρατάει κακία σε κανέναν.

«Έχω συγχωρήσει τους πάντες επειδή μπορώ και κατανοώ ακόμα και τους περίεργους ανθρώπους. Αν συναντήσω κάποιον που είπε όσα είπε, θα τον χαιρετήσω, δεν έχω πρόβλημα. Το να βγαίνεις δημόσια και να το λες. Η κακή πρόθεση είναι το θέμα. Νομίζω ότι στο βάθος υπάρχει και ζήλια, νομίζω» είπε και πρόσθεσε:

«Μπήκαμε τώρα σε ένα θέμα που έχει τελειώσει, έχει ξεπεραστεί. Υπήρξε ένα θέμα, αν και δεν το χρειαζόμουν, από τον χώρο μου δεν με στήριξαν. Κι ούτε κι αυτό με ενδιαφέρει. Δεν ένιωσα πικρία. Γιατί να βαραίνω με αντιπαλότητες τον εαυτό μου; Όταν εξετάσω αυτό που έχω εγώ μέσα μου και αυτό που πρεσβεύω με τη φωνή μου, με τα τραγούδια μου, γιατί να πάρω τα αρνητικά; Παίρνω μόνο τα θετικά. Έχω πάντα καλή πρόσθεση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Συγχωρεμένοι όλοι. Δέχονται δεν το δέχονται, πιο πολλοί δεν το δέχονται, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας».

