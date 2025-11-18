Κλερ Ντέινς: «Ένιωσα ντροπή όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος στα 44»

Τα συναισθήματα που την κατέκλυσαν όταν σε ηλικία 44 ετών έμαθε ότι είναι έγκυος για τρίτη φορά, περιέγραψε η Κλερ Ντέινς, επισημαίνοντας ότι ένιωσε «ντροπή».

Μιλώντας στο podcast «Smartless», η 46χρονη ηθοποιός έκανε λόγο για μια εμπειρία δύσκολη συναισθηματικά. που εν τέλει, κατέληξε σε ενθουσιασμό για τη δίχρονη, σήμερα, κόρη της.

«Ήμουν τόσο μεγάλη όταν συνέβη αυτό. Ήμουν 44, δεν πίστευα πως ήταν δυνατόν να μείνω έγκυος σε αυτή την ηλικία. Αρχικά, ένιωσα αμηχανία όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος. Δεν είχα προβλέψει καθόλου κάτι τέτοιο. Και ήταν περίεργο. Ξαφνικά, ένιωσα μια ντροπή» τόνισε.

Claire Danes Admits She Felt 'Shame' After Getting Pregnant at 44: 'Didn't Think It Was Possible' https://t.co/VXkSeH4xZq — People (@people) November 17, 2025

Επειδή η Κλερ Ντέινς είχε αποκτήσει ήδη δύο αγόρια, περίμενε ότι και στην τρίτη εγκυμοσύνη θα έκανε ξανά γιο. Όπως ανέφερε, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν ενημερώθηκε ότι θα αποκτούσε κόρη.

«Στάθηκα πραγματικά, πραγματικά τυχερή. Η γυναικολόγος μου έλεγε “ξέρεις ότι θα κάνεις πάλι αγόρι”. Αλλά όχι», είπε, προσθέτοντας ότι θα ήταν ενθουσιασμένη και με ακόμη ένα αγόρι, αλλά τελικά είναι ακόμα πιο ενθουσιασμένη που ήρθε ένα κορίτσι στην οικογένειά τους.

Η Ντέινς και ο Ντάνσι γνωρίστηκαν το 2006 ενώ συμπρωταγωνιστούσαν ως ζευγάρι στην ταινία «Evening». Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν, πια τρία παιδιά, τον 12χρονο Σάιρους, τον 7χρονο Ρόουαν και μια κόρη 2 ετών.

