search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 13:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 12:34

Κλερ Ντέινς: «Ένιωσα ντροπή όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος στα 44»

18.11.2025 12:34
claire-danes-new

Τα συναισθήματα που την κατέκλυσαν όταν σε ηλικία 44 ετών έμαθε ότι είναι έγκυος για τρίτη φορά, περιέγραψε η Κλερ Ντέινς, επισημαίνοντας ότι ένιωσε «ντροπή».

Μιλώντας στο podcast «Smartless», η 46χρονη ηθοποιός έκανε λόγο για μια εμπειρία δύσκολη συναισθηματικά. που εν τέλει, κατέληξε σε ενθουσιασμό για τη δίχρονη, σήμερα, κόρη της.

«Ήμουν τόσο μεγάλη όταν συνέβη αυτό. Ήμουν 44, δεν πίστευα πως ήταν δυνατόν να μείνω έγκυος σε αυτή την ηλικία. Αρχικά, ένιωσα αμηχανία όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος. Δεν είχα προβλέψει καθόλου κάτι τέτοιο. Και ήταν περίεργο. Ξαφνικά, ένιωσα μια ντροπή» τόνισε.

Επειδή η Κλερ Ντέινς είχε αποκτήσει ήδη δύο αγόρια, περίμενε ότι και στην τρίτη εγκυμοσύνη θα έκανε ξανά γιο. Όπως ανέφερε, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν ενημερώθηκε ότι θα αποκτούσε κόρη.

«Στάθηκα πραγματικά, πραγματικά τυχερή. Η γυναικολόγος μου έλεγε “ξέρεις ότι θα κάνεις πάλι αγόρι”. Αλλά όχι», είπε, προσθέτοντας ότι θα ήταν ενθουσιασμένη και με ακόμη ένα αγόρι, αλλά τελικά είναι ακόμα πιο ενθουσιασμένη που ήρθε ένα κορίτσι στην οικογένειά τους.

Η Ντέινς και ο Ντάνσι γνωρίστηκαν το 2006 ενώ συμπρωταγωνιστούσαν ως ζευγάρι στην ταινία «Evening». Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν, πια τρία παιδιά, τον 12χρονο Σάιρους, τον 7χρονο Ρόουαν και μια κόρη 2 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Η Μπαντόσα… καρφώνει τον Τσιτσιπά με ένα τραγούδι σε live show (video) 

Άβα Γαλανοπούλου: Η αποχή από την τηλεόραση, οι «Δύο Ξένοι» και τα αρνητικά σχόλια (Video)

Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
yerma-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γέρμα» (η ανεκπλήρωτη) στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

asthenoforo_thailand
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αδιανόητο! Καθαρίστρια βρήκε ζωντανό… μωρό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας (photos)

mitsotakis_bodiroga_1811_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

kwstas_isixos
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μια ακόμα ήττα του Τραμπισμου στην Λατινική Αμερική, η περίπτωση του Εκουαδόρ

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σύλληψη 34χρονης για κλοπές από καταστήματα της Αττικής – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, ρούχα και παπούτσια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 13:30
yerma-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γέρμα» (η ανεκπλήρωτη) στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

asthenoforo_thailand
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αδιανόητο! Καθαρίστρια βρήκε ζωντανό… μωρό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας (photos)

mitsotakis_bodiroga_1811_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

1 / 3