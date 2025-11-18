Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

Τη συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Μπέζος στο Happy Day σχολίασαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της, με τον Δημήτρη Παπανώτα να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την κοινή εμφάνιση του ηθοποιού στο Greece Talks με τον πρωθυπουργό.

«Το ότι ένας άνθρωπος με τέτοια εμπειρία και διαδρομή δεν το παίζει φωτεινός παντογνώστης μου αρέσει πάρα πολύ, το σέβομαι» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολιάζοντας τις δηλώσεις του ηθοποιού, με τον Δημήτρη Παπανώτα να επισημαίνει:

«Μάλλον από το μηδέν ξεκίνησε και προχθές που τον είδαμε με τον πρωθυπουργό να συζητάει. Μας έχει πει στο παρελθόν κι άλλες ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Αν τον έβλεπα με τον Τσίπρα και τον Φάμελλο, θα καταλάβαινα ότι είναι σκεπτόμενος πολίτης. Τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι. Μηδενίζεις, όταν έχεις μία αμφιβολία για τη γνώση που έχεις. Να προσέχει λιγάκι τις παρέες του, με ενοχλούν πολύ».

Οι δηλώσεις του Γιάννη Μπέζου

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη στα παρασκήνια της παράστασης «Ένας Ήρωας με Παντούφλες» την οποία και σκηνοθετεί, ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιτυχία και την πορεία του στην υποκριτική.

«Το έργο μιλάει για την αξιοπρέπεια, μία αξία που συχνά την ξεχνάμε, διότι μας βάζει από κάτω η ζωή και η καθημερινότητα και είναι λίγο σε ύφεση. Η σκηνοθεσία στο θέατρο δεν είναι κάποιου είδους προαγωγή, είναι ένας τομέας του θεάτρου. Κάποιος πρέπει να διευθύνει την πρόβα. Στο θέατρο και στη σκηνή βασιλιάς είναι ο ηθοποιός. Κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά και δεν παραβρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο. Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων. Θέλω να ζω σύμφωνα με τις δικές μου προθέσεις και διαθέσεις και αυτό με κάνει να μην έχω άγχος και να είμαι ευτυχής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η “συντήρηση” της επιτυχίας. Θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν, σαν να μην ξέρω τίποτα» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Σοφία Μουτίδου: «Έκλαψα όταν είδα τον Δημήτρη Λιγνάδη με χειροπέδες – Ήταν κάτι που με κλόνισε βαθιά» (Video)

Συγκινεί ο Νίκος Ορφανός: «Γυρίσαμε από το μαιευτήριο με άδεια χέρια – Κλαίγαμε από χαρά με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε»

Σίντνεϊ Σουίνι: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί των Governors Awards (Photos)