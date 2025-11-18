Συγκινεί ο Νίκος Ορφανός: «Γυρίσαμε από το μαιευτήριο με άδεια χέρια – Κλαίγαμε από χαρά με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε»

Μια συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του που ήρθε πρόωρα στον κόσμο έκανε ο Νίκος Ορφανός με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας (17/11), περιγράφοντας για πρώτη φορά δημόσια την αγωνία που έζησαν με τη σύζυγό του τις πρώτες μέρες όταν επέστρεψαν σπίτι τους χωρίς το μωρό τους.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε πόση χαρά έπαιρναν οι δυο τους με κάθε μικρή αύξηση βάρους της μικρής τους, ενώ ευχαρίστησε τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της Μονάδας Νεογνών, σημειώνοντας πως η στήριξή τους υπήρξε καθοριστική.

«17 Νοεμβρίου: παγκόσμια ημέρα προωρότητας… Η ζωή έχει το δικό της ρυθμό, ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση. Το κοριτσάκι μας ήρθε αργότερα από όσο θα το θέλαμε, αλλά νωρίτερα από όσο έπρεπε. Γυρίσαμε στο σπίτι από το μαιευτήριο με άδεια χέρια. Δέκα μέρες σταλάζαμε στο μικρό της στόμα γάλα, γουλιά γουλιά. Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε. Με τη στήριξη των υπέροχων γιατρών μας και των νοσηλευτριών στη μονάδα νεογνών τα καταφέραμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που τιμούν την εργασία τους και το συνάνθρωπο. Τώρα βλέπω αυτό το ανθρωπάκι, 20 μήνες μετά, που τα πατουσάκια του είναι σαν τα δικά μου να κάνει βηματάκια κρατώντας μου το χέρι και σκέφτομαι…όταν θα έχω αναχωρήσει για μια άλλη διάσταση, τα πόδια μου θα περπατάνε ακόμα σε αυτήν την όμορφη γη. Κάθε παιδί είναι παιδί όλων μας. Έχουμε χρέος να τους δώσουμε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα σαν παιδικό χαμόγελο…» έγραψε.

