Η Μπρίτζετ Τζόουνς έγινε… άγαλμα στο Λονδίνο

H Μπρίτζετ Τζόουνς συναντήθηκε με τη Μέρι Πόπινς, τον Χάρι Πότερ και άλλους αγαπημένους χαρακτήρες του κινηματογράφου, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός της στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου.

Η βραβευθείσα με Όσκαρ Ρενέ Ζελβέγκερ, που πρωταγωνίστησε και στις τέσσερις ταινίες “Bridget Jones”, παρέστη στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος, που συμπίπτει με την επέτειο 25 ετών από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, “Bridget Jones’ Diary”.

«Είναι τρελό. Είναι κάπως περίεργο. Δεν είναι κάτι που… περιμένεις πάντα… είναι μια έκπληξη», δήλωσε η Ζελβέγκερ στο Reuters.

A new bronze statue of Bridget Jones has joined Harry Potter, Mary Poppins and Paddington as permanent residents of London's famed Leicester Square. https://t.co/aGf6pq0Rs6 pic.twitter.com/AKqKwO4Fme — ABC News (@ABC) November 17, 2025

Ερωτηθείσα σχετικά με την άποψή της για το άγαλμα, που απεικονίζει την Μπρίτζετ με δεμένα τα μαλλιά της πίσω, να φοράει μίνι φούστα και να κρατάει ένα στιλό και ένα ημερολόγιο, εκείνη απάντησε: «… Είναι αξιαγάπητη… Είναι πραγματικά χαριτωμένη. Μου μοιάζει με την Μπρίτζετ».

Renée Zellweger, Sally Phillips, and Helen Fielding unveil a Bridget Jones statue inside Leicester Square in London, England.



More #GettyVideo 🎥 David Sampedro 👉 https://t.co/jABVOLAV9M pic.twitter.com/MRjhMy4sOR November 17, 2025

Η συγγραφέας Έλεν Φίλντινγκ δημιούργησε τον χαρακτήρα της Μπρίτζετ Τζόουνς πριν από 30 χρόνια για μια στήλη εφημερίδας, όπου περιέγραφε την ερωτική ζωή της Μπρίτζετ. Το πρώτο της βιβλίο “Bridget Jones’s’ Diary” κυκλοφόρησε το 1996 και ακολούθησαν άλλα τρία.

Το “Bridget Jones’s’ Diary” προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2001 με τον Χιου Γκραντ και τον Κόλιν Φερθ να πρωταγωνιστούν μαζί με τη Ζέλβεγκερ.

Renée Zellweger was in London's Leicester Square on Monday to unveil a statue of one of her most famous characters, Bridget Jones. pic.twitter.com/1I6KKadIR2 November 17, 2025

Οι ταινίες “Bridget Jones: The Edge of Reason” και “Bridget Jones’s Baby” ακολούθησαν το 2004 και το 2016 αντίστοιχα. Το “Bridget Jones: Mad About the Boy” κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.

«Η γενιά της κόρης μου αγαπάει τώρα την Μπρίτζετ και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα γιατί συμβαίνει σπανίως», δήλωσε η Φίλντινγκ σχετικά με τη μακροχρόνια δημοτικότητα του χαρακτήρα της. «Επομένως, νιώθω πολύ, πολύ τυχερή και είμαι υπερήφανη για την Μπρίτζετ».

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς βρίσκεται μαζί με άλλα αγάλματα αγαπημένων κινηματογραφικών χαρακτήρων στην Πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, όπου πραγματοποιούνται πολλές πρεμιέρες της μεγάλης οθόνης.

Διαβάστε επίσης:

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Η συνεργασία μου με τον Θάνο Μικρούτσικο ήταν δώρο ζωής

Κόντρα Γκουντάρα και Κάκκαβα με Κατερίνα Καινούργιου – Τα παράπονα και τα unfollow

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει: Ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του έχει κάνει την πιο απίστευτη σεξουαλική πρόταση