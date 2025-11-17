Κόντρα Γκουντάρα και Κάκκαβα με Κατερίνα Καινούργιου – Τα παράπονα και τα unfollow

Μία νέα κόντρα ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τον πρώην συνεργάτης της, Γρηγόρη Γκουντάρα, αλλά και τη σύζυγό του, Ναταλί Κάκκαβα, έχει έρθει στο «φως» τα τελευταία 24ωρα.

Η αρχή έγινε όταν, πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου σε συνέντευξή της είχε αναφερθεί στην αποχώρηση Γκουντάρα από την εκπομπή της, λέγοντας ότι έφυγε επειδή ήθελε να κάνει εκπομπή με την σύζυγό του.

Η απάντηση στην Κατερίνα Καινούργιου δόθηκε από τη Ναταλί Κάκκαβα, η οποία από τον «αέρα» της νέας της εκπομπής μαζί με τον σύζυγό της, κατηγόρησε την παρουσιάστρια ότι λέει ψέματα.

Ναταλί Κάκκαβα για Κατερίνα Καινούργιου: Είπε ψέματα

Συγκεκριμένα, η Ναταλί Κάκκαβα ανέφερε στον «αέρα» της εκπομπής «ΕΔΩ TV» που ξεκίνησε το σαββατοκύριακο, το «παράπονό της», όπως είπε, από την Κατερίνα Καινούργιου.

«Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι ο Γρηγόρης έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπήρχε τέτοιο ζητούμενο τότε, αυτό προέκυψε τρεις μήνες αργότερα. Και περάσαμε ένα καλοκαίρι που κανείς δεν γνώριζε αν ο Γρηγόρης θα έχει δουλειά ή θα είναι κάπου. Να λέμε με το “καλημέρα” ψέματα…», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλί Κάκκαβα, με τον Γρηγόρη Γκουντάρα να παρεμβαίνει λέγοντας «ναι βρε Κατερίνα…».

«Τι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του, και μάλιστα δεν είπες καν το όνομά μου. Βρε Κατερίνα έχουμε φάει μαζί, έχουμε μιλήσει μαζί, έχουμε κλάψει μαζί, εγώ να ξέρεις στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό αυτό και δοτικό κορίτσι και σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα, πάντως, η νέα αυτή Κατερίνα που βλέπω τώρα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας». Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έκλεισε λέγοντας «τα καλύτερα με έναν πόνο Κατερίνα», πρόσθεσε η Ναταλί Κάκκαβα.

Μετά το σαββατοκύριακο, έγινε γνωστό ότι η Κατερίνα Καινούργιου έχει κάνει block στα social media το ζευγάρι, και δεν ακολουθεί ούτε τον Γρηγόρη Γκουντάρα, αλλά ούτε και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Την εν λόγω κίνηση κλήθηκε να σχολιάσει το ζευγάρι, με τον Γρηγόρη Γκουντάρα να σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «όταν λες αλήθεια, μη μετανιώνεις για τίποτα», ενώ αναρωτήθηκε αν αυτή η κίνηση δείχνει πραγματικά κάτι, και πρόσθεσε ότι, αν κάποιος ενοχλείται από κάτι, καλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο.

