Αγγελική Ηλιάδη κατά Δημήτρη Ουγγαρέζου: «Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες – Δεν έχει ήθος και παιδεία» (Video)

Την έντονη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε πρόσφατα προς το πρόσωπό της εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day μετά την πρόωρη διάλυση του νυχτερινού της σχήματος με τη Θέλξη, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε τη θέση της γύρω από όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο της παραλίγο συνεργασίας τους.

«Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Να μην αναφέρεται υποτιμητικά, ειρωνικά και χλευαστικά σε γυναίκες, οι οποίες είναι μάνες και εργάζονται για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Μιλάει με έναν τρόπο που δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες» είπε αρχικά για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Το γυναικείο σχήμα που θέλαμε να κάνουμε με την Θέλξη δεν έγινε τελικά. Η συμφωνία ήταν πολύ συγκεκριμένη, δεν υπήρχε κανένα θέμα μεταξύ μας. Απολύτως κανένα θέμα. Απλώς η κοπέλα δεν ήθελε για προσωπικούς λόγους να τραγουδήσει. Δεν ήθελε ο σύντροφός της να εργάζεται. Είναι προσωπική απόφαση του καθενός. Δεν έχω ενημέρωση αν θα ανοίξει το μαγαζί, ίσως αποχωρήσω και εγώ. Δεν ακολουθούσαμε ποτέ η μία την άλλη στο Instagram, της εύχομαι ό,τι καλύτερο, όλα να της πάνε τέλεια» είπε η τραγουδίστρια για τη συνεργασία που «ναυάγησε».

