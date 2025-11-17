search
LIFESTYLE

17.11.2025 11:53

Αγγελική Ηλιάδη κατά Δημήτρη Ουγγαρέζου: «Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες – Δεν έχει ήθος και παιδεία» (Video)

Την έντονη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε πρόσφατα προς το πρόσωπό της εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day μετά την πρόωρη διάλυση του νυχτερινού της σχήματος με τη Θέλξη, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε τη θέση της γύρω από όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο της παραλίγο συνεργασίας τους.

«Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Να μην αναφέρεται υποτιμητικά, ειρωνικά και χλευαστικά σε γυναίκες, οι οποίες είναι μάνες και εργάζονται για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Μιλάει με έναν τρόπο που δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες» είπε αρχικά για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Το γυναικείο σχήμα που θέλαμε να κάνουμε με την Θέλξη δεν έγινε τελικά. Η συμφωνία ήταν πολύ συγκεκριμένη, δεν υπήρχε κανένα θέμα μεταξύ μας. Απολύτως κανένα θέμα. Απλώς η κοπέλα δεν ήθελε για προσωπικούς λόγους να τραγουδήσει. Δεν ήθελε ο σύντροφός της να εργάζεται. Είναι προσωπική απόφαση του καθενός. Δεν έχω ενημέρωση αν θα ανοίξει το μαγαζί, ίσως αποχωρήσω και εγώ. Δεν ακολουθούσαμε ποτέ η μία την άλλη στο Instagram, της εύχομαι ό,τι καλύτερο, όλα να της πάνε τέλεια» είπε η τραγουδίστρια για τη συνεργασία που «ναυάγησε».

ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε καταστήματα στο Κολωνάκι – Ανήκουν σε φίλο του ανιψιού του 62χρονου θύματος

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

