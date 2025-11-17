O Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ από το «Grey’s Anatomy» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο (Video)

Για τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι πάσχει από καρκίνο μίλησε ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ, με τον «γιατρό Ρίτσαρντ Γουέμπερ» από το Grey’s Anatomy να επισημαίνει ότι η διάγνωση ήρθε λίγο μετά το midseason finale της 22ης σεζόν, όπου και ο ίδιος του ο ρόλος ανακαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο.

Καλεσμένος στο podcast Black Health Matters, ο ηθοποιός τόνισε ότι στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης, ο καθένας μουδιάζει, ωστόσο, τόνισε τη σπουδαιότητα της πρόληψης με τον ίδιο να εντοπίζει τη νόσο σε αρχικό στάδιο, καθώς ήταν συνεπής με τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνει.

«Δεν είναι μία είδηση που θέλει να ακούσει κανείς, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο καρκίνος του προστάτη υπάρχει στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου τον είχε. Είχε πολλά αδέρφια, αρκετά από αυτά τον είχαν. Θα εκπλησσόμουν αν δεν εμφανιζόταν και σε εμένα» δήλωσε ο 73χρονος ηθοποιός, που βρίσκεται στη σειρά από την πρώτη σεζόν το 2005.

«Έχω έναν 90χρονο πρώτο ξάδελφο, που ζει ακόμη, είχε και εκείνος καρκίνο του προστάτη. Ο γιος του τον έχει. Μερικοί από τους αδερφούς του είχαν και εκείνοι. Κανείς, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει γλιτώσει από αυτό» πρόσθεσε.

«Το εντοπίσαμε πολύ νωρίς, και θεώρησαν ότι αυτό θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Έχω μια σπάνια παραλλαγή που δεν τη βλέπεις συχνά. Ήθελαν να είναι προσεκτικοί και να το παρακολουθούν. Ήταν τόσο σπάνια που ήθελαν να βεβαιωθούν ότι έκαναν τα πάντα σχολαστικά. Πού βρισκόμαστε και πώς βλέπουμε την ιατρική κοινότητα, ειδικά ως Αφροαμερικανοί άνδρες; Ξέρουμε το ιστορικό αυτού του πράγματος και πόσο πίσω πάει, ως προς τον δισταγμό μας να εξεταστούμε, να κάνουμε κάτι τόσο απλό όσο μια φυσική εξέταση» κατέληξε.

