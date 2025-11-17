Κιμ Καρντάσιαν: Ξεσπά σε κλάματα για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (Video)

Την απογοήτευσή της για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας εξέφρασε η Κιμ Καρντάσιαν η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram κλαίει με λυγμούς, επισημαίνοντας ότι είχε αφήσει πίσω όλες της τις υποχρεώσεις προκειμένου να βρει τον χρόνο να προετοιμαστεί.

«Είμαι τόσο κουρασμένη, και είναι σαν κάθε φορά που νιώθω ότι είμαι ένα βήμα μπροστά, κάτι συμβαίνει και προσπαθεί να με εμποδίσει να το κάνω αυτό. Ένα μέρος μου θέλει να σταματήσει. Νιώθω [σαν] να πρόκειται να εκραγεί το μυαλό μου. Μελετούσα συνεχώς για τέσσερις μήνες, ακύρωσα όλες τις δουλειές μου, δεν δέχομαι τηλεφωνήματα για δουλειά, δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να είμαι μαμά και να μελετώ» ακούγεται να λέει η τηλεπερσόνα χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

